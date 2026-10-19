Yoğun sis kara yollarında görüşü 5 metreye kadar düşürdü

yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi:

Bingöl, Muş ve Erzurum kara yollarında sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, özellikle virajlı ve yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Bölgede seyahat eden sürücüler, bazı noktalarda görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar gerilediğini bildirdi.

yollarda zorluklar ve trafik akışı:

Sis nedeniyle araçların hızlarını azaltmak zorunda kaldığı, ağır vasıta ve küçük araç sürücülerinin dikkatli olmak durumunda kaldığı gözlendi. Yoğun sis, trafik akışında yavaşlamalara ve yolculuk sürelerinde uzamaya neden olurken, özellikle kapalı ve dönemeçli kesimlerde riskin arttığı belirtildi.

yetkililerin uyarıları ve alınacak önlemler:

Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaya, hızlarını düşürmeye ve sis farlarını kullanmaya çağırdı. Ayrıca trafik işaretlerine dikkat edilmesi ve görüşün yetersiz olduğu bölgelerde kontrollü seyredilmesinin önemine vurgu yapıldı. Sürücüler, tehlikeyi azaltmak için ani manevralardan kaçınmalı ve gerektiğinde uygun bir alanda güvenli şekilde beklemelidir.

BİNGÖL, MUŞ VE ERZURUM KARA YOLLARINDA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ.