Tavşan yüreği zeytini COP31 konuklarına tanıtılacak

Tavşan Yüreği'nin COP31 hazırlığı:

Antalya'nın coğrafi işaretli değeri olan Tavşan Yüreği zeytini, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'ya gelecek yabancı misafirlere hediye edilmek üzere paketleniyor. Antalya Ticaret Borsası 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Büyükakça Zeytincilik ve Zeytinyağları sahibi Zafer Tan, 2026-2027 zeytinyağı sezonunun başlamasıyla Gazipaşa'da hasat ve sıkım çalışmalarının hızlandığını belirtti.

Tan, hazırlık sürecine dair, "Hazırlayacağımız salamura zeytinlerin bir bölümünü küçük kavanozlara koyarak COP31 kapsamında Antalya’ya gelecek misafirlere hediye etmeyi planlıyoruz. Böylece Antalya’mızın coğrafi işaretli değerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Bu adım, bölgesel ürünün uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

hasat ve olgunlaşmada kuraklığın etkisi:

Saha verileri doğrultusunda Tan, bölgede etkili olan kuraklık şartlarının zeytinlerin olgunlaşma sürecini geciktirdiğini vurguladı. Ağustos ve Ekim aylarındaki yağışlara rağmen kararmada gecikme yaşandığını belirten Tan, "Şu anda işletmemize getirilen ürünlerin büyük bölümü yeşil zeytinlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı. Bu nedenle işletmede erken hasat ve soğuk sıkım yöntemine öncelik veriliyor; amaç yüksek kalite koruyarak yağ üretmek.

Zeytinlerin olgunluk seviyesine göre yağ verimi değişiyor: Tan, şu an işlenen yeşil zeytinlerde yaklaşık %14 yağ verimi alındığını; bu oranın Kasım ayında %16'ya, Aralık ayında ise %20-22 aralığına kadar yükselebileceğini aktardı. Ancak üreticilere, miktarın ötesinde kalite odaklı yaklaşmanın önemini sıklıkla hatırlatıyor.

üreticilere teknik uyarılar:

Zeytinyağında serbest asitlik ve peroksit değerlerinin yükselmemesi için Tan, yere dökülen veya zararlı görmüş meyvelerin daldan toplanan sağlam ürünlerle karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Hasat sonrası nakliye ve bekleme sürelerinin kritik olduğunu vurgulayıp, zeytinlerin temiz ve havalandırmaya uygun kasalarda taşınması ve beklemeden sıkıma alınması gerektiğini ifade etti.

Ambalaj ve saklama konusunda da uyarılarda bulunan Tan, "Zeytinyağı kesinlikle sıradan pet su şişelerinde saklanmamalıdır. Isı, ışık ve hava temasını kesecek koyu renkli cam şişeler, gıdaya uygun tenekeler ve özel kaplar tercih edilmelidir. Yanlış ambalaj, ürünün aromasını ve kalitesini kısa sürede bozar" dedi ve üreticilere bereketli bir sezon diledi.

ZAFER TAN