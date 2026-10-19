Anadolu'nun nazar boncuğunda sonbahar renkleri

Gökpınar’da sonbahar şöleni:

Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan ve halk arasında "Bozkırın Nazar Boncuğu" olarak anılan Gökpınar Gölü, sonbaharın gelişiyle farklı bir kimliğe büründü. Turkuaz rengindeki berrak sular, çevresindeki ağaçların sarıdan turuncuya, oradan kahverengiye uzanan yapraklarıyla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor.

Doğal yapısı ve korunma statüsü:

Gökpınar, Sivas kent merkezine 147 kilometre, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre mesafede bulunuyor. Bölge, "kesin korunacak hassas alan" statüsüyle tescillenmiş; dipten kaynayan kaynak suları ve su altındaki doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor. Gölün suyu öylesine berrak ki tabanı rahatlıkla görülebiliyor; derinliği ise yaklaşık 15 metreye ulaşıyor.

Gökpınar'ın turizm ve fotoğrafçılık değeri:

Anadolu bozkırının içinde saklı bir vaha görünümündeki Gökpınar, sakin atmosferi ve doğal renk paletiyle doğaseverleri, fotoğrafçıları ve hafta sonu kaçamakçılarının ilgisini çekiyor. Sonbaharda su yüzeyine yansıyan ağaçların tonları, gölü dört mevsim ziyaret edilmeye değer bir destinasyon haline getiriyor.

Yerel yetkililer ve ziyaretçiler, gölün korunmasının önemine vurgu yapıyor; doğal dengenin korunması ve bölgenin hassas yapısına saygı gösterilmesi gerektiğini sıkça dile getiriyorlar. Gökpınar, turkuaz mavisiyle sonbaharın sıcak tonlarını buluşturarak Sivas’ın benzersiz doğal zenginliklerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİNDE BULUNAN, TURKUAZ RENKLİ BERRAK SUYUYLA "BOZKIRIN NAZAR BONCUĞU" OLARAK ANILAN GÖKPINAR GÖLÜ, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE EŞSİZ BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ.