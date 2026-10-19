Garanti BBVA dijital bankacılıkta yapay zekâ ve kişiselleştirmeyle öne çıktı

Global Finance ödülü Garanti BBVA'nın dijital dönüşümünü tescilledi

Garanti BBVA, Global Finance tarafından düzenlenen World’s Best Digital Bank Awards kapsamında Türkiye’nin en iyi dijital bireysel bankası seçildi. Ödül; bankaların teknoloji kullanımını, müşteri deneyimini, güvenlik ve inovasyon uygulamalarını, açık bankacılık, ödeme çözümleri ve finansal kapsayıcılık gibi kriterlerdeki performansını dikkate alarak veriliyor.

ödülün değerlendirme alanları:

Program, bireysel dijital bankacılığın tümünü değerlendiriyor; özellikle müşteri deneyimi, yapay zekâ ve kişiselleştirme uygulamaları, ödeme çözümleri, güvenlik, açık bankacılık, inovasyon, müşteri etkileşimi, finansal kapsayıcılık ve hizmet güvenilirliği öne çıkıyor. Garanti BBVA bu kapsamda sunduğu bütüncül dijital yaklaşım ile jüri tarafından öne çıkarıldı.

teknoloji ve müşteri deneyimine odaklı yaklaşım:

Bankanın dijital stratejisinin merkezinde Garanti BBVA Mobil yer alıyor. Uygulamada sunulan yaşam ve segment alanları müşterilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik entegre çözümler sağlıyor; bankanın altyapısı aracılığıyla kullanıcılar kişiselleştirilmiş finansal sağlık önerilerine erişebiliyor. 2025 yılında uygulama 17,9 milyon aktif mobil kullanıcıya ulaşırken, satışların %86'sı dijital kanallardan, işlemlerin ise %99'u şube dışı kanallardan gerçekleştirildi.

Yapay zekâ ve gerçek zamanlı veriler bankanın güvenli ve sürtünmesiz dijital deneyim sunmasında kritik rol oynuyor. Üretken yapay zekâ ile yeniden tasarlanan akıllı asistan Ugi, reaktif bir sistem olmaktan çıkarak müşterinin ihtiyaçlarını öngören, gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan proaktif bir finansal yol arkadaşı haline geldi. 2025'te Ugi, 8,2 milyon müşteriyle 73,4 milyon etkileşim gerçekleştirerek kişiselleştirilmiş öneri ve yönlendirmeler sundu; gerektiğinde kullanıcıları insanlı kanallara da yönlendirebiliyor.

Banka mobil müşteri deneyiminde liderliğini Mobil Net Tavsiye Skoru (NPS) sıralamasında da koruyor. Bu performanslar, dijital satış ve işlem oranlarındaki yoğunlaşma ile müşterilere yönelik kesintisiz hizmet sunumunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

yönetimden değerlendirme:

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede Radikal Müşteri Perspektifi çerçevesinde süreçlerin müşterilerin gözünden tasarlandığını ve bankacılığı daha zahmetsiz hale getirecek çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Kezik, yapay zekâ, veri ve kişiselleştirme teknolojilerinin müşterilere anlamlı deneyimler sunmak için kullanıldığını vurguladı ve Global Finance gibi uluslararası bir kurum tarafından verilen ödülün bu yaklaşımın uluslararası düzeyde takdir edildiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Kezik, başarıda emeği geçen ekiplerini de teşekkür ederek anons etti.

Bu ödül, Garanti BBVA'nın dijital bankacılık yatırımlarının ve teknoloji odaklı müşteri deneyimi stratejisinin dış paydaşlar tarafından da tanınmasının bir sonucu olarak kayda geçti.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEREN ACER KEZİK