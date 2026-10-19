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Gazipaşa'da genç çamlarda erken koruma: çam kese böceğine yumurta döneminde müdahale

Gazipaşa'da Yeniköy ve Çamlıca Orman Şefliklerinde temmuz–ekim arasında çam kese böceği yumurtaları toplanıyor; genç ormanların korunması amaçlanıyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Gazipaşa'da genç çamlarda erken koruma: çam kese böceğine yumurta döneminde müdahale

müdahalenin amacı ve saha çalışmaları:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalarda yumurta koçanlarının toplanması yöntemine öncelik veriliyor. Yeniköy ve Çamlıca Orman İşletme Şefliklerinin sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen uygulamalarla zararlının çoğalmasının önüne geçilmesi ve genç ormanların gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, erken ve etkin müdahalenin özellikle genç meşcerelerde oluşabilecek gelişme geriliğini engellemede kritik olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım; zararlı popülasyonunu larva dönemine geçmeden sınırlayarak ağaçların uzun vadeli dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

yumurta koçanlarının tespiti ve toplanması:

Çam kese böceğinin dişi kelebekleri yumurtalarını genellikle ibre çevresinde, silindirik kümeler hâlinde bırakıyor. Bu koçanlar gri, gümüşi veya açık kahverengi tonlarında görülebiliyor. Saha ekipleri, ağaçlarda bu görüntü ve kümelenme biçimine göre yumurta koçanlarını tespit edip mekanik olarak topluyor.

Uygulamalar temmuz–ekim döneminde yoğunlaşıyor; çünkü yumurta bırakma zamanları, rakım ve sıcaklık koşullarına göre değişebiliyor. Bu takvim içinde düzenli saha kontrolleri yapılarak uygun alanlarda müdahale başlatılıyor ve zararlının yaşam döngüsünün erken aşamada kırılması sağlanıyor.

biyolojik dengeye özen gösterilmesi:

Mücadele sırasında sadece zararlının azaltılması değil, orman ekosisteminin doğal dengesinin korunması da ön planda tutuluyor. Toplanan koçanlar, yararlı parazitoitlerin korunması gözetilerek değerlendiriliyor; gerektiğinde larva çıkışına izin verecek açık alanlara bırakılarak biyolojik mücadele destekleniyor.

Bu uygulama, kimyasal müdahaleye gerek kalmadan hem zararlı yoğunluğunu düşürmeyi hem de çam kese böceğinin doğal düşmanlarının etkinliğini korumayı hedefliyor.

Erken müdahale programı sayesinde Gazipaşa'daki çalışmaların, genç ağaçların gelişme hızının korunmasına, orman sağlığının iyileştirilmesine ve uzun vadede ormanların gelecek kuşaklara daha dirençli aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE ÇAM KESE BÖCEĞİ YUMURTA KOÇANLARININ TOPLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR...

GAZİPAŞA İLÇESİNDE ÇAM KESE BÖCEĞİ YUMURTA KOÇANLARININ TOPLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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