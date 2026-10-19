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Araban'da hizmet açığı öfkeyi büyütüyor

Arabanlı vatandaşlar altyapı, yol, asfalt, kilitli parke ve su hizmetlerinin eksikliğine dikkat çekerek Araban Belediyesi ve Başkan Mehmet Özdemir'den acil adım bekliyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Araban'da hizmet açığı öfkeyi büyütüyor

Arabanlılar belediyeden somut adım istiyor

Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yerel yönetimden beklentilerinin karşılanmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi. İlçede altyapı, yol ve su gibi temel hizmetlerin yetersiz kaldığını söyleyen yurttaşlar, belediyeye yönelik eleştirileri yoğunlaştırdı. Katılımcılar ortak olarak "Artık yeter hizmet almak istiyoruz" diye seslendi.

vatandaşların öncelikli talepleri:

Mahalle sakinleri, öncelikle altyapı, yol, asfalt, kilitli parke taşı ve su gibi temel hizmetlerin hızla sağlanmasını talep ediyor. Arabanlılar, ilçenin yerel kalkınmasının hızlanması için tarım ve sanayi yatırımlarının acilen başlatılmasını istiyor. Vatandaşlar ayrıca ilçenin tarihine işaret ederek, "İlçemiz 1957 yılında ilçe statüsü kazandı" vurgusunu yapıyor ve bu köklü geçmişe uygun hizmet beklentisinin karşılanmasını istiyor.

belediye ve büyükşehir rolleri:

Vatandaşlar, birçok altyapı ve yol çalışmasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek Araban Belediyesi'nin daha aktif olması gerektiğini söylüyor. Tepkilerde, Araban Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki hizmetlerde pasif kaldığı ve bu nedenle ilçede hizmet boşlukları oluştuğu ifade ediliyor. Halk, hizmet açığının kapanması ve yatırımların hızlandırılması için hem ilçe hem de büyükşehir düzeyinde koordineli ve somut adımlar atılmasını talep ediyor.

Arabanlılar, ilçelerinin hak ettiği hizmeti alıp gelişmesini istediklerini yineliyor; taleplerin karşılanması halinde hem yaşam kalitesinin artacağı hem de yerel kalkınmanın ivme kazanacağına dikkat çekiliyor.

ARABANLI VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE İSYAN: &quot;ARTIK YETER HİZMET İSTİYORUZ&quot;

ARABANLI VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE İSYAN: "ARTIK YETER HİZMET İSTİYORUZ"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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