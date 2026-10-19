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Yenice'nin blok ormanlarında sonbahar renkleri görsel bir şölen sundu

Yenice'deki blok ormanlarda sonbahar, sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla dron görüntülerinde kıvrımlı yollar arasında etkileyici manzaralar sundu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yenice'nin blok ormanlarında sonbahar renkleri görsel bir şölen sundu

Karabük'ün Yenice ormanlarında sonbahar renkleri:

Türkiye'nin en büyük blok ormanları arasında yer alan Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlar, sonbaharın başlamasıyla renk cümbüşüne büründü. Dronla kaydedilen görüntüler, geniş orman örtüsünü ve mevsimin paletini yukarıdan gösteriyor.

Yenice Ihlamur Terası'na uzanan kıvrımlı yol boyunca sıralanan ağaçlık alanlarda sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir arada görülüyor. Göktepe Yaylası'nda ise yayla dokusu ile orman sınırlarının birleştiği kesimlerde renk geçişleri özellikle dikkat çekiyor.

dron görüntülerinin öne çıkardıkları:

Ağaçların yapraklarındaki değişim, kıvrılarak ilerleyen yollarla birleşince havadan bakıldığında adeta bir görsel kompozisyon oluşuyor. Dron görüntüleri, hem orman örtüsünün genişliğini hem de hatların ve renklerin oluşturduğu kontrastı net biçimde ortaya koyuyor.

Hazan mevsimine bürünen bu alanlar, doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor. Sonbaharın getirdiği tonlar, bölgedeki doğal zenginliği vurgularken ziyaretçilere dinlendirici ve estetik bir deneyim vaat ediyor.

Türkiye&#039;nin en büyük blok ormanlarında sonbahar şöleni

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarında sonbahar şöleni

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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