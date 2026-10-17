Yoğun yağışın ardından İzmit Körfezi'nde kıyı temizliği: 10 kamyon atık toplandı

kıyıda biriken atıklar ve müdahale nedenleri:

Kocaeli'de son günlerdeki yoğun yağışlar sonucunda İzmit Körfezi'ne dökülen 12 dereden gelen ağaç, dal, budak, tomruk ve bitkisel atıklar deniz yüzeyinde ve rüzgâr etkisiyle kıyılarda birikime yol açtı. Biriken materyal hem yüzeyde hem de kıyı ve bataklık alanlarda ulaşımı zorlaştırdı; bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı.

çalışmanın yürütülmesi ve kullanılan araçlar:

Çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayıp gün boyu sürdü. Operasyonda 4 deniz yüzeyi temizleme teknesi, 3 amfibi tip araç, 2 kontrol botu ve 50 personel görev aldı. Deniz yüzeyindeki atıklar teknelerle toplanırken, kıyı ve bataklık alanlarda birikenler amfibi araçlarla karaya çıkarıldı. Amfibi araçların erişemediği kayalık veya zorlu kıyı kesimlerinde ise Mavi Takım ekipleri sahada el ile temizlik gerçekleştirdi.

Farklı araç ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla toplanan atıklar bölgeden uzaklaştırıldı ve düzenli bertaraf zincirine dahil edildi.

toplanan atıkların miktarı ve bertaraf yöntemi:

Bugün kadar yürütülen çalışmalarda toplam yaklaşık 10 kamyon atık denizden ve kıyıdan toplanarak bertaraf için İZAYDAŞa gönderildi. Yetkililer, düzenli temizlik ve dere yataklarının takibiyle benzer birikimlerin önlenmeye çalışılacağını belirtti.

KOCAELİ’DE YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN İZMİT KÖRFEZİ’NDE BİRİKEN AĞAÇ, TOMRUK VE BİTKİSEL ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA YAKLAŞIK 10 KAMYON ATIK DENİZDEN ÇIKARILDI.