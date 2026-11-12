Aliyev Dublin'de Zelenskiy ile ekonomik ve insani iş birliğini görüştü

Zirve vesilesiyle gerçekleşen görüşmenin kapsamı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Aliyev, Dublin'deki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Toplantı, tarafların ekonomik ve insani iş birliğini güçlendirme niyetini ortaya koydu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkiler ile özel sektör aracılığıyla iş birliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler ele alındı. Heyetler arası karşılıklı ziyaretlerin artırılması konusunda mutabakat sağlanması hedeflendi.

insani yardım ve teknik destek:

Zelenskiy, görüşmede Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı insani yardımlar için teşekkür etti; özellikle elektrik-elektronik teçhizatlarının teminindeki desteğin önemine vurgu yapıldı. Bu yardımın, Ukrayna'nın saha ihtiyaçlarını karşılamada somut katkı sağladığı belirtildi.

yeniden imar deneyiminin paylaşılması:

Taraflar, Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur'da çatışma sonrası yürüttüğü restorasyon ve yeniden imar çalışmalarının Ukrayna tarafından yakından takip edildiğini kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan'ın edindiği tecrübelerin Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına katkı verebileceği ifade edildi.

Toplantı, tarafların ortak ilgi alanlarındaki diğer konular üzerinde de görüş alışverişiyle sürdü; görüşmenin diplomatik ve ekonomik kanalların yoğunlaştırılmasına zemin yaratması beklendi. Aliyev'in zirve daveti Micheal Martin ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından yapılmıştı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ İRLANDA’NIN BAŞKENTİ DUBLİN’DE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ.