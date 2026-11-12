Dolar 50,2529 +0,05%
Euro 55,6709 -0,15%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.259,90 -3,15%
EUR/USD 1,1058 -0,29%
Brent Petrol 94,64 +2,03%
--°

Aliyev Dublin'de Zelenskiy ile ekonomik ve insani iş birliğini görüştü

Aliyev, 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Dublin'de Zelenskiy ile Ukrayna-Azerbaycan ekonomik ilişkileri ve insani desteği görüştü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Aliyev Dublin'de Zelenskiy ile ekonomik ve insani iş birliğini görüştü

Zirve vesilesiyle gerçekleşen görüşmenin kapsamı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Aliyev, Dublin'deki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Toplantı, tarafların ekonomik ve insani iş birliğini güçlendirme niyetini ortaya koydu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkiler ile özel sektör aracılığıyla iş birliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler ele alındı. Heyetler arası karşılıklı ziyaretlerin artırılması konusunda mutabakat sağlanması hedeflendi.

insani yardım ve teknik destek:

Zelenskiy, görüşmede Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı insani yardımlar için teşekkür etti; özellikle elektrik-elektronik teçhizatlarının teminindeki desteğin önemine vurgu yapıldı. Bu yardımın, Ukrayna'nın saha ihtiyaçlarını karşılamada somut katkı sağladığı belirtildi.

yeniden imar deneyiminin paylaşılması:

Taraflar, Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur'da çatışma sonrası yürüttüğü restorasyon ve yeniden imar çalışmalarının Ukrayna tarafından yakından takip edildiğini kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan'ın edindiği tecrübelerin Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına katkı verebileceği ifade edildi.

Toplantı, tarafların ortak ilgi alanlarındaki diğer konular üzerinde de görüş alışverişiyle sürdü; görüşmenin diplomatik ve ekonomik kanalların yoğunlaştırılmasına zemin yaratması beklendi. Aliyev'in zirve daveti Micheal Martin ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından yapılmıştı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ&#039;NE KATILMAK ÜZERE...

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ İRLANDA’NIN BAŞKENTİ DUBLİN’DE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültür yatırımlarında somut eser beklentisi: AK Parti'den İBB'ye Kadıköy eleştir...
images

Yök başkanı Özvar, TBMM başkanı Kurtulmuş ile yükseköğretimi değerlendirdi
images

Veriyle yönetilecek göç: iklim kaynaklı yer değiştirmeler sosyal politikanın mer...
images

İklimde kadın liderliğinin sesi: Türkiye kadın pavilyonu Mavi Bölge'de açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ocakta bekleyiş: bartın'da 65 madenci maaş ve ikramiye talebiyle üretimi durdurdu

Gürsel Aksel'de temkinli başlangıç: Türkiye-Belçika 15'te 0-0

Tali yoldan çıkan kamyona çarpan otomobilde iki kişi hayatını yitirdi

Sergen Yalçın'la yeni sınav: milliler Belçika karşısında İzmir'de

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi