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Yokuş aşağı giderken otomobile çarpan çocuk yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yokuş aşağı giden bisikletlinin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında; küçük çocuk burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:16

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yokuş aşağı giderken otomobile çarpan çocuk yara almadan kurtuldu

Manisa'da bisikletli çocuğun otomobile çarpma anı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Damla Sokak'ta meydana gelen kazada, yokuş aşağı birlikte bisiklet süren küçük kız çocuğu sokağın sonunda hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk, olay yerindeki sürücünün yaptığı müdahale sonrası ayağa kalktı ve herhangi bir görünür yaralanma yaşamadı.

kaza anının oluş şekli:

Sokak başındaki güvenlik kamerası, çarpma anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuk ve arkadaşı yokuşu hızla inerken sokağın sonunda hareket halindeki araca çarpış anı net biçimde görülüyor; çarpmanın ardından küçük kızın yere düştüğü ancak ciddi bir yara veya kanama olmadığı dikkat çekiyor.

ilk müdahale ve olay sonrası:

Otomobil sürücüsü, çocuğun yanına gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve çevredekiler duruma müdahale etti. Görgü tanıkları ve olay yerindeki görüntüler, küçük kızın burnu bile kanamadan kurtulduğunu gösteriyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİSİKLETLİ KÜÇÜK BİR KIZIN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA KÜÇÜK KIZ...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİSİKLETLİ KÜÇÜK BİR KIZIN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU BURNU BİLE KANAMADAN KURTULURKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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