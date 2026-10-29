Yokuşta kontrolden çıkan mini araç Çubuk Pazarı girişinde devrildi

kaza ayrıntıları:

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Pazarı girişindeki yokuşta ilerleyen bir mini araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olay, yokuşun bulunduğu noktada meydana geldi ve çevredeki vatandaşların dikkatiyle kısa sürede yardım çağrıldı.

müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

görgü ve ihbar süreci:

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi ve ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, kazaya ilişkin bilgi edinildiği, olayın yokuşta direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiğinin aktarıldığı belirtildi.

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE YOKUŞTA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİ ARAÇ DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.