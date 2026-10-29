Dolar 49,8336 +0,06%
Euro 55,7642 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.447,20 -0,68%
EUR/USD 1,1172 +0,13%
Brent Petrol 110,69 -0,85%
--°

Yokuşta kontrolden çıkan mini araç Çubuk Pazarı girişinde devrildi

Çubuk'ta pazar girişindeki yokuşta kontrolden çıkan mini araç devrildi; vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahale edip hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yokuşta kontrolden çıkan mini araç Çubuk Pazarı girişinde devrildi

kaza ayrıntıları:

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Pazarı girişindeki yokuşta ilerleyen bir mini araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olay, yokuşun bulunduğu noktada meydana geldi ve çevredeki vatandaşların dikkatiyle kısa sürede yardım çağrıldı.

müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

görgü ve ihbar süreci:

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi ve ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, kazaya ilişkin bilgi edinildiği, olayın yokuşta direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiğinin aktarıldığı belirtildi.

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE YOKUŞTA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİ ARAÇ DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN...

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE YOKUŞTA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİ ARAÇ DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
images

Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor
images

Tuğyan’ın yoğun bakım görüntüleri yeniden soruşturma konusu oldu
images

Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek