Yolda sonbahar paleti: Bolu-Mudurnu arasında kartpostal manzaralar

Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbahar görkemi

Bolu-Mudurnu kara yolu, sonbaharın başlamasıyla ormanların renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Havadan kaydedilen görüntüler, yol boyunca uzanan ağaç sıralarının sarıdan kızılıya uzanan tonlarını net biçimde ortaya koyuyor.

Havadan görüntüler:

Çekimlerde ormanlık alandaki yaprak dökümü dikkat çekiyor; ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmüş durumda. Bu değişim, güzergahı hem fotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için çekici bir sahneye dönüştürüyor.

Sürücülere sunulan görsel şölen:

Doğayla iç içe ilerleyen sürücüler, yol boyunca farklı renk geçişlerini aynı anda izleme imkânı buluyor. Bolu, Türkiye’nin önemli tabiat alanlarına ev sahipliği yapan illerden biri olarak her sonbahar kartpostallık karelere sahne oluyor ve bu güzergah o değişimin gözle görülen örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

BOLU’YU MUDURNU İLÇESİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.SARI, TURUNCU VE KIZILIN HER TONUNA BÜRÜNEN ORMANLARIN ARASINDAN GEÇEN GÜZERGAH, SÜRÜCÜLERE SEYRİNE DOYUMSUZ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNARKEN O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.