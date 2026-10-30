Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9660 +0,34%
Bist 10.993,73 -1,54%
Altın Gram 6.420,05 -0,82%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,66 +1,68%
--°

Yolda sonbahar paleti: Bolu-Mudurnu arasında kartpostal manzaralar

Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbaharın gelişiyle ormanlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü; havadan çekimler sürücülere kartpostal manzaralar sunuyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yolda sonbahar paleti: Bolu-Mudurnu arasında kartpostal manzaralar

Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbahar görkemi

Bolu-Mudurnu kara yolu, sonbaharın başlamasıyla ormanların renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Havadan kaydedilen görüntüler, yol boyunca uzanan ağaç sıralarının sarıdan kızılıya uzanan tonlarını net biçimde ortaya koyuyor.

Havadan görüntüler:

Çekimlerde ormanlık alandaki yaprak dökümü dikkat çekiyor; ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmüş durumda. Bu değişim, güzergahı hem fotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için çekici bir sahneye dönüştürüyor.

Sürücülere sunulan görsel şölen:

Doğayla iç içe ilerleyen sürücüler, yol boyunca farklı renk geçişlerini aynı anda izleme imkânı buluyor. Bolu, Türkiye’nin önemli tabiat alanlarına ev sahipliği yapan illerden biri olarak her sonbahar kartpostallık karelere sahne oluyor ve bu güzergah o değişimin gözle görülen örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

BOLU’YU MUDURNU İLÇESİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜ...

BOLU’YU MUDURNU İLÇESİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR.SARI, TURUNCU VE KIZILIN HER TONUNA BÜRÜNEN ORMANLARIN ARASINDAN GEÇEN GÜZERGAH, SÜRÜCÜLERE SEYRİNE DOYUMSUZ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNARKEN O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

muş kırsalında havadan kaydedilen doğa düellosu: çoban köpeği ile porsukun karşı...
images

Van Gölü havzasında sazlıklar 2026 yağışlarıyla canlandı
images

Bodrum'da köy içine kadar ilerleyen domuz sürüsü mahallede tedirginlik yarattı
images

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul önünde tartışma büyüdü: veli bekçi tarafından ayağından vuruldu

Bakırköy'de ihale ve ruhsat iddiaları: 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

muş kırsalında havadan kaydedilen doğa düellosu: çoban köpeği ile porsukun karşılaşması

Van Gölü havzasında sazlıklar 2026 yağışlarıyla canlandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek