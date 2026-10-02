Yöneticilere yönelik kampüste madde bağımlılığı farkındalık eğitimi

Kampüste madde bağımlılığına yönelik hizmet içi eğitim

İnönü Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında üniversite yöneticilerine yönelik "Kampüste Madde Bağımlılığı Farkındalığı" başlıklı hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Ali Özer ve Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik ile fakültelerin akademik yöneticileri katıldı.

Eğitimin içeriği ve gençlerde riskler:

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Çalışkan Demir eğitimde ergenlerde ve genç erişkinlerde madde kullanımına dikkat çekti. Demir, üniversitelerde en sık alkol, tütün ve son dönemde elektronik sigara ile nikotin poşetlerinin yaygınlaştığını belirtti.

Demir, yaklaşım yöntemini şöyle anlattı: "Bizim şüphe duyduğumuz gence yaklaşırken amacımız çocuğu yakalamak veya suçüstü tespit etmek değil, güvenli bir konuşmayı başlatmak olmalıdır. Yargılamayan, merak eden bir dil kullanarak motivasyonel görüşme yapmak gencin size olan güvenini artırır ve kendi durumunu paylaşmasını kolaylaştırır. Konuşulanlar ilk aşamada odada kalacaktır ancak gencin hayatını ve fiziksel sağlığını tehdit eden akut intoksikasyon, intihar veya kendine zarar verme gibi durumlar varsa güvenlik ön plana geçer. Aile her zaman bizim en önemli ortağımızdır. Buradaki temel hedefimiz genci cezalandırmak ya da eğitimden mahrum bırakmak değil, sağlığını ve eğitimini ön plana çıkararak koruyucu bir yaklaşım sergilemektedir"

Kurumsal sorumluluk ve tedavi yönlendirmesi:

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Madde Bağımlılığı Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman ise konunun kurumsal, yasal ve etik boyutlarını değerlendirdi. Zayman, kurumsal tutumu şu sözlerle özetledi: "Kurumsal olarak asıl amacımız öğrencimize karşı cezalandırıcı bir tutum sergilemek değildir. Temel stratejimiz öğrencilerimizi akademide tutmak, sağlıklarını korumak ve kurumsal itibarımızı güvence altına almaktır. Bağımlılık bir irade zayıflığı veya ahlaki bir eksiklik değil, tıbbi olarak tedavi edilmesi gereken kronik bir beyin hastalığıdır. Kullanıcı ve satıcı ayrımını çok net yapmamız gerekir. Satıcılara yönelik idari ve adli süreçler işlerken, kullanıcı olan öğrencilerimizi ceza veya okuldan atılma korkusu yaşatmadan Mediko ve AMATEM/ÇAMATEM birimlerine yönlendirerek tedaviye çekmeli ve akademik yaşamlarını sürdürmelerini sağlamalıyız"

Turgut Özal Tıp Merkezi AMATEM Sorumlusu Klinik Psikolog İsmail Reyhani akademisyenlerin ve danışman hocaların gözlemci rolüne dikkat çekti. Reyhani, belirtilerin tek bir bulguya dayandırılamayacağını; fiziksel, duygusal, davranışsal ve akademik sinyallerin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve "Madde bağımlılığı sadece bireysel bir sorun değil, tüm toplumu etkileyen sosyal bir sorundur. Bu eğitimle akademisyenlerimizden veya danışmanlarımızdan birer teşhis uzmanı olmalarını beklemiyoruz. Beklentimiz öğrencilerimizi iyi gözlemlemeleri, dinlemeleri ve koruyucu bir köprü oluşturmalarıdır" diye konuştu.

Katılımcıların sorularının yanıtlanması ve yapılan genel değerlendirmelerin ardından eğitim programı sona erdi.

MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ