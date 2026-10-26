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yöresel ürünlerin katma değeri için değer zinciri haritası

BEBKA, TR41 bölgesinin sekiz yöresel ürünü için değer zinciri analizi yayımladı; hedef üretimde katma değeri artırmak ve pazara erişimi güçlendirmek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

yöresel ürünlerin katma değeri için değer zinciri haritası

BEBKA, TR41 bölgesi için 'değer zinciri' raporu yayımladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan "TR41 Bölgesi Öne Çıkan Ürünlerde Değer Zinciri Analizi" raporu, Anadoludakiler Projesi kapsamında kamuoyuna sunuldu. Çalışma, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve bölgedeki yöresel üretimin ekonomik potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlıyor.

analizin kapsamı:

Rapor, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin öne çıkan sekiz yöresel ürününü bütüncül bir değer zinciri yaklaşımıyla inceledi. Bursa’dan Hasanağa Enginarı, Ahududu, Böğürtlen ve Mavi Yemiş; Eskişehir’den Lületaşı; Bilecik’ten ise Çukurören Biberi, İnhisar Narı ve Gölpazarı Cevizi raporun çalışma alanını oluşturdu.

Ürünlerin üretim, işleme, depolama, dağıtım ve pazarlama süreçleri değerlendirilerek mevcut üretim yapıları, pazara erişim imkânları ve rekabet avantajları analiz edildi. Bu çerçevede, katma değer oluşturmayı sınırlayan yapısal sorunlar ile fırsat alanları tespit edildi.

öncelikli müdahale alanları:

Analiz, yöresel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması için başlıca müdahale alanlarını ortaya koydu. Raporda öne çıkan öncelikler arasında üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, işleme ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, markalaşma imkanlarının değerlendirilmesi ve pazara erişimin iyileştirilmesi yer alıyor. Bu alanlara yönelik adımların atılması, ürün başına düşen katma değeri yükseltmeyi ve sürdürülebilir gelir yaratmayı hedefliyor.

Çalışma, yalnızca üreticilere değil, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve özel sektör temsilcilerine rehberlik edecek politika ve proje önerileri sunuyor. Böylece rapor, yerelde başlayan üretim dinamiklerinin bölgesel kalkınmaya dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hazırlanan analiz, TR41 bölgesindeki yöresel ürünlerin rekabet gücünü artırmak ve yeni ekonomik fırsatlar oluşturmak için yol haritası niteliği taşıyor. Raporun, sahadaki aktörlerin uygulayacağı projelere temel oluşturması ve sürdürülebilir değerlendirme modellerinin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Raporun tamamına BEBKA’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor: www.bebka.org.tr

BEBKA’DAN YÖRESEL ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİ ARTIRACAK ÇALIŞMA

BEBKA’DAN YÖRESEL ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİ ARTIRACAK ÇALIŞMA

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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