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Burdur'da tartışma büyüdü: iddiaya göre darp edilen adam sırtından vurularak öldü

Burdur'da evine gelen Hasan Akay'ı darp edip sırtından av tüfeğiyle vurduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ali Ç. için müebbet hapis istendi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da tartışma büyüdü: iddiaya göre darp edilen adam sırtından vurularak öldü

Olayın gelişimi:

Olay, 26 Haziran gece saatlerinde Burdur Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. İddialara göre 21 yaşındaki Ali Ç., eve gelen 41 yaşındaki Hasan Akay ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtilen olayda, Akay'ın ev içinde darp edildiği, ardından evden çıkan Akay'a evin dışında av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Akay, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesi ve savunması:

Savcılığa sunulan ifadede Ali Ç., olay günü ablasına ait ikametin üst katında uyuduğunu, eşinin bağırması üzerine aşağı indiğinde Hasan'ın eve girdiğini gördüğünü belirtti. İlk etapta Hasan'ın eve nasıl girdiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını, sonradan duyduğu kadarıyla Hasan'ın normal şekilde içeri girdiğini anlattı. Ayrıca tarafların alkol aldığını söyledi.

Ali Ç., ifadesinde Hasan'ın ablasına yönelik cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek bunun arbede ile sonuçlandığını aktardı. İfadeye göre ablasının kıyafetleri yırtılmış, eline geçen cam bardağı kırarak Hasan'ın kafasının arka kısmına vurduğunu, kendisinin de araya girip ayrılmaya çalışırken Hasan'ın kendisine yumruk attığını ve yere düştüğünü ifade etti. Olayın ardından Hasan'ın ikametten çıktığını, kendisinin ise merdiven boşluğundan aldığı tüfekle bir el ateş ettiğini söyleyerek ateş etme amacının "korkutmak için ateş ettim" olduğunu, öldürme kastı bulunmadığını savundu.

İddianame ve yöneltilen suçlamalar:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede olayın iki ayrı eylem olarak değerlendirildiği belirtildi. İlk eylem kapsamında, Ali Ç. ile ablasının ikamet içinde cam bardak ve süs eşyası ile yaptığı müdahaleler ve maktulün baş bölgesinde tespit edilen ekimozlar birlikte değerlendirilerek, şüpheliler hakkında silahla basit yaralama suçuna dair dava açılmasına yeterli delil bulunduğu ifade edildi.

İkinci eylemde ise iddianamede, Ali Ç.'nin ikametten çıktıktan sonra kısa mesafeden Akay'ın sırt bölgesine bir el ateş ettiği, ateş edilen bölgenin hayati organları içeren hedefleme ve kullanılan silahın öldürmeye elverişli oluşu dikkate alınarak şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Savunmalar, kamera görüntüleri, DNA incelemeleri ve tanık beyanları değerlendirildi; maktulün ikamete zorla girdiği ve şüphelilere saldırdığı yönündeki iddiaların doğrulanmadığı gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması istendi.

İddianamede ayrıca olayda kullanılan ateşli silahın uzmanlık raporuyla 6136 sayılı Kanun kapsamında olduğu bildirildi. Bu çerçevede Ali Ç. hakkında kasten insan öldürme (müebbet hapis), ruhsatsız silah bulundurma ve silahla basit yaralama; ablası hakkında ise silahla basit yaralama suçlarından cezalandırılma talep edildi.

ŞÜPHELİ ALİ Ç.&#039;NİN ADLİYEDEN ÇIKIŞI (ARŞİV)

ŞÜPHELİ ALİ Ç.'NİN ADLİYEDEN ÇIKIŞI (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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