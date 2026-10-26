Tofaş k9 ile bursa'yı hafif ticari araç üretiminde güçlendiriyor

Tofaş tesislerinde K9 projesi banttan indi

Bursa otomotiv sanayisinde yeni bir dönem resmen başladı. Tofaş’ın Bursa fabrikasında hayata geçirilen K9 projesi kapsamında, Citroën, Fiat, Opel ve Peugeot markalarına yönelik yeni nesil hafif ticari araçların üretimi törenle başlatıldı. Proje, Stellantis ile Eylül 2025'te imzalanan stratejik anlaşma kapsamında yürütülüyor ve üretim hattına Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir yatırım olarak yansıyor.

Projenin kapsamı ve kapasite:

K9 projesi için açıklanan yatırım tutarı 300 milyon dolar olarak verildi. Projenin genel hedefi yıllık 150 bin adet üretim kapasitesi oluşturmak; Tofaş açısından ise K9’un yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandıracağı belirtildi. Ayrıca proje kapsamında fabrikanın çoklu enerji platformlarına uygun üretim hattı kurularak ileride elektrikli hafif ticari araç üretimine altyapı hazırlanmış oldu.

Tofaş yönetimi, banttan inen K9 araçlarının yaklaşık %20'sinin ihraç edileceğini açıkladı. Üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçi sayısı da önem taşıyor; proje, 100’e yakın yerli tedarikçi için yeni iş fırsatları yaratacak şekilde kurgulandı.

Bursa'nın konumu ve tarihsel bağlam:

Bursa, Türkiye otomotiv sanayinde köklü bir geçmişe sahip. Tofaş tesisleri 1971'de Murat 124 ile başlayan üretim tarihçesi, Doblo ve Combo gibi hafif ticari modellerin üretimiyle devam etti. Bugün fabrika, yaklaşık 5 bine yakın çalışanıyla ve 500 bin araç yıllık kapasiteye ulaşmış yapısıyla sektörün önemli merkezlerinden biri konumunda.

K9 ile Doblo ve Combo mirasının yeni nesil versiyonlarının Bursa'da üretilmesi, kentin ticari araç üretimindeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, projenin Tofaş ve ülke için yeni ihracat, üretim ve istihdam fırsatları yaratacağını vurguladı.

Sanayiye katkı ve stratejik hedefler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende K9 projesinin Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Bakan Kacır konuşmasında Türkiye’nin üretim altyapısı ve Ar-Ge birikimine işaret ederek imalat sanayi katma değerinin geçmiş yıllarda 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıktığını, ürün ihracatının ise 36 milyar dolardan 283 milyar dolara yükseldiğini anımsattı.

Kacır ayrıca, otomotiv sektörünün teknoloji odaklı dönüşümüne vurgu yaparak K9'un çoklu enerji platformlarına uyumlu üretim hattıyla geleceğe yönelik adımlar attığını; elektrikli ve yeni nesil mobilite yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Koç Holding yöneticileri ve Tofaş yetkilileri de K9’un şirketin Ar-Ge ve üretim yetkinliklerini güçlendireceğini, son beş yılda yapılan yatırımların yarısının inovasyon ve Ar-Ge’ye yönlendirildiğini belirtti. Projenin, Bursa'nın ve Türkiye'nin hafif ticari araç üretim liderliğini koruma ve güçlendirme amacı taşıdığı vurgulandı.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, kent ve sektör temsilcileri ile Koç Holding ve Tofaş üst yönetimi katıldı. K9 projesi, hem yerel tedarik zincirine hem de ülke genelindeki üretim kapasitesine katkı sağlayacak somut bir yatırım olarak öne çıkıyor.

BURSA OTOMOTİV SANAYİSİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI. TOFAŞ’IN BURSA FABRİKASINDA 300 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN K9 PROJESİ KAPSAMINDA CİTRON, FİAT, OPEL VE PEUGEOT MARKALARI İÇİN ÜRETİLECEK HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜRETİM BANDINDAN İNDİ.INI BELİRTTİ.