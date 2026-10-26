Hepsiburada Efsane Kasım'ı Hepsitaksit, net indirim ve hızlı teslimatla genişletiyor

Hepsiburada 11. Efsane Kasım dönemini başlattı

Hepsiburada, 26 Ekim'de Efsane Premium Günleri ile 11. Efsane Kasım dönemini açtı. "Efsane Kasım Beklediğine Değecek" söylemiyle yola çıkan platform, bu yıl kampanyalara ek net indirimler, yeni finansman seçeneği Hepsitaksit ve hızlandırılmış teslimat imkanlarıyla öne çıkıyor.

Araştırma tüketicilerin beklentisini gösteriyor:

Platformun gerçekleştirdiği Efsane Kasım 2026 Araştırması, 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 422 kişiyle online olarak yapıldı ve tüketicilerin alışveriş planlarını net şekilde ortaya koydu. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 96'sı alışveriş öncesinde fiyatları takip ediyor, yüzde 62'si ise almak istediği ürünü Kasım için bekletiyor.

Katılımcıların yüzde 69'u Kasım ayında kesin alışveriş yapmayı planlarken; yüzde 51 uzun zamandır almak istediği yüksek fiyatlı ürünleri, yüzde 49 günlük ihtiyaçları için indirimleri bekliyor. Kasım ayına ayrılan ortalama bütçe 28 bin TL olarak bildirildi.

Araştırma ayrıca tüketicilerin yüzde 86'sının yılbaşı alışverişleri, yüzde 48'inin kaban ve mont gibi kışlık ürünler için Kasım indirimlerini beklediğini; her 10 kişiden 6'sının en az bir ürünü özellikle bu döneme ertelediğini gösteriyor. İndirim döneminde bekletilen ürünler arasında cep telefonları yüzde 20, giyim ürünleri yüzde 16 ile öne çıkıyor. Kasım planlarında moda yüzde 66 ile başı çekerken, kişisel bakım yüzde 46, cilt bakımı yüzde 39 ve küçük ev aletleri yüzde 37 sırayla geliyor.

Tüketicilerin yüzde 61'i avantajlı bir fiyat gördüğünde anında alışveriş yapıyor; yüzde 57 11.11'i ve yüzde 43 Efsane Cuma'yı mutlaka kontrol etmeyi planlıyor. Ayrıca yüzde 76 alışveriş kredisi ve taksit seçeneklerine olumlu bakıyor; kredi kullanımının en çok değerlendirildiği kategoriler cep telefonu, bilgisayar ve tablet olarak öne çıkıyor.

Hepsitaksit ve ödeme kolaylıkları:

Hepsiburada, bu yıl ilk kez Efsane Kasım'da sunduğu Hepsitaksit ile kredi kartı limitinden bağımsız, bankadan bağımsız bir finansman alternatifi sunuyor. Müşteriler ödeme adımında kredi skorlarına göre kullanabilecekleri limiti öğrenebiliyor; limit 150 bin TL'ye kadar çıkabiliyor ve uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksit imkanı sağlanıyor.

Lojistik, iş ortakları ve hedefler:

Şirket, geçen yıl kırdığı 960 milyon ürün görüntülemesi rekorunun ardından bu yıl için 1,1 milyar ürün görüntülenmesi ve 30 milyon adet ürün satışı hedefliyor. Hepsiburada, görüntülemelerin yüzde 90'ının iş ortaklarının ürünlerine yönelmesini beklediğini belirtiyor.

Efsane Kasım boyunca hızlı gönderim yapan satıcılara yönelik 0-1 gün kargo destek kampanyası sürüyor. Kampanya hazırlıkları çerçevesinde platform; 3 binden fazla çalışanı, 10 binden fazla lojistik ve çağrı merkezi personeli, yaklaşık 6 bin taşıyıcı aracı ve 175 bin metrekare depolama alanıyla hizmet veriyor. Hepsiburada siparişlerinin yüzde 90'ından fazlasını iki günden kısa sürede müşterilere ulaştırmayı hedefliyor.

Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, kampanyanın 11. yılına ilişkin olarak şunları söyledi: "11 yıl önce Türkiye'yi Efsane Kasım ile tanıştırdık. O günden bugüne Kasım, milyonlarca insanın alışverişini önceden planladığı, almak istediği ürünler için beklediği bir döneme dönüştü. Bu yıl net indirimlerimiz, Hepsitaksit ve hızlı teslimat gücümüzle bu beklentinin karşılığını vermek istiyoruz."

Platform, Efsane Premium Günleri ile başlayan kampanya süresince teknolojiden modaya, kozmetikten ev yaşamına kadar geniş bir kategoride ek indirimler ve fırsatlar sunmaya devam edecek.

HEPSİBURADA CEO'SU ENDER ÖZGÜN