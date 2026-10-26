Aile dayanışmasıyla süren çeltik hasadı Boyabat'ta bereket getirdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İmamköyü mevkisinde sürdürülen çeltik hasadı bu yıl da aile işbirliğiyle tamamlandı. Erdal Çetinkaya, eşi, damatları ve torunlarının katıldığı çalışmada geleneksel yöntemlerle birlikte modern makine desteği de kullanıldı.

Aile emeği ve hasat süreci:

Tarladaki çeltikler, alanda görev alan biçerdöver ile biçildi; ardından ürünler kurutma alanlarına alınarak piyasaya hazırlık için bekletildi. Ailece yürütülen bu çalışma, hasat sürecinin her aşamasında dayanışmanın önemini gösterdi.

Bölge ekonomisine katkı:

Boyabat'ta çeltik yetiştiriciliği önemli bir tarımsal faaliyet olarak öne çıkıyor. Yapılan hasatlar, hem ailelerin kendi geçim kaynaklarını destekliyor hem de bölge ekonomisine dolaylı katkı sağlıyor. Hasadın tamamlanmasıyla ürünler değerlendirilmek üzere hazırlandı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE GELENEKSEL ÇELTİK HASADI DEVAM EDİYOR.