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Simit tezgahını sınav için bırakan genç: Elazığlıların güveni kazandı

Elazığ'da simitçi Barış Sertkaya, tezgahına 'Simit 20 TL ücreti poşete bırak' notu koyup KPSS'ye girdi; halkın bıraktığı ücretle işini sürdürdüğünü söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Simit tezgahını sınav için bırakan genç: Elazığlıların güveni kazandı

Elazığ'da sınav günü

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da KPSS Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde salonlara gelen adaylar görevlilerce kontrol edilip içeri alındı; okullarda kapılar saat 10.00'da kapatıldı. Bu saatlerde Elazığ Lisesi önünde tezgâh açan simitçi Barış Sertkaya, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgâhı başında bırakacak kimseyi bulamayınca kısa bir not bırakarak sınava girdi.

Tezgahına bıraktığı not:

Barış Sertkaya, tezgâhına 'Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim' yazılı bir not bıraktı. Sertkaya, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Elazığ halkına duyduğu güveni vurgulayarak, insanların aldığı ücreti fazlasıyla poşetin içine koyduklarını söyledi. Bu davranışı, bölgedeki karşılıklı güven ve dayanışma örneği olarak değerlendirdi.

Çalışma koşulları ve kişisel durumu:

Sertkaya, geçimini simit satarak sağladığını belirtti. Kısa süreli izinlerle tezgâh açtığını, helalinden çalışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca kendisinin şu an cezaevinde olduğunu, izindeyken çalıştığını ve çarşamba günü tekrardan teslim olacağını söyledi. Sertkaya, tanıyan ya da tanımayan birçok kişinin kendisine dua ettiğini ve bu desteğe teşekkür ettiğini ekledi.

Hikâye, sınav günlerinde karşılaşılan pratik çözümler ve toplum içindeki güven bağlarının nasıl işlediğine dair somut bir örnek sundu. Sınav saati yaklaşırken küçük esnafın işini nasıl düzenlediği ve çevrenin bu duruma verdiği tepki, haberin öne çıkan unsurları oldu.

Barış Sertkaya'nın sözleri, hem geçim kaynağına bağlılığını hem de toplumun karşılıklı güvenine dair beklentiyi dile getiriyor: 'Helalinden çalışmak en güzelidir. Haramdan uzaklaşalım. Helal olsun 3 kuruş olsun.'

BARIŞ SERTKAYA, &quot;ELAZIĞ HALKINI BİLİYORUM, ALDIĞI ÜCRETİ FAZLASIYLA İÇERİSİNE BIRAKMIŞLARDI&quot;...

BARIŞ SERTKAYA, "ELAZIĞ HALKINI BİLİYORUM, ALDIĞI ÜCRETİ FAZLASIYLA İÇERİSİNE BIRAKMIŞLARDI" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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