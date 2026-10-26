Kırkağaç'ta salı pazarı güzergâhı 1 kilometrede 4 bin ton sıcak asfaltla yenilendi

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkağaç ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolu yenilemek üzere Şair Eşref Mahallesi 79. Sokakta sıcak asfalt serimine başladı. Salı Pazarı'nın kurulduğu güzergahta yürütülen çalışmalarla ulaşımın konforu ve güvenliği artırılmayı hedefleniyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik hattın yenilenmesi için toplam 4 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Altyapı işleri ve kaldırım bordür yenilemeleri tamamlanan sokakta, sıcak asfalt serimi; bir sıcak asfalt serim makinesi, iki çift bandajlı asfalt silindiri, 11 kamyon ve 12 personelle sürdürülüyor.

belediye yetkililerinin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelindeki yol yenileme çalışmalarının 17 ilçede devam ettiğini belirterek, "Manisa’mızın hak ettiği hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. Kırkağaç ilçemizde sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızı yeniliyor, 17 ilçemizde başlattığımız asfalt çalışmalarıyla Manisa’mızı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu. Dutlulu, hizmetlerin ilçe belediye başkanlarıyla ortak akıl ve iş birliğiyle tüm mahallelere ulaştırıldığına dikkat çekti.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise ilçe merkezindeki çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, Salı Pazarı'nın bulunduğu 79. Sokak'taki bozuk yolun yenilenmesinden dolayı Büyükşehir ve ekibine teşekkür etti. Dönmez, kış sezonu öncesi başlatılan sıcak asfalt uygulamasının yerel trafiğe ve esnafa olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

saha koordinasyonu ve yerel geri bildirimler:

Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı, çalışmanın teknik ayrıntılarını paylaşarak, "Kırkağaç ilçemizin Şair Eşref Mahallesi 79. Sokak'ta sıcak asfalt serimine başladık. Yaklaşık 1 kilometrelik yolda ortalama 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Altyapısı ve kaldırım bordürleri yenilenen yollarımızda yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı ve çalışmaların 'Manisa'ya Sözümüz Var' sloganıyla yürütüldüğünü belirtti.

Mahalle muhtarı Fatih Kaya, altyapı nedeniyle bozulan yolun onarımından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kentin gelişmişliğinin ulaşım ve altyapı hizmetleriyle ölçüldüğünü, yapılan çalışmanın vatandaş odaklı hizmet anlayışının örneği olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri de yenilemeden olumlu etkilenmiş durumda. Hulusi Kaya, eski yolda yayaların yürümekte zorlandığını, özellikle yaşlıların takılıp düşme riski yaşadığını belirterek sıcak asfalt uygulamasının büyük rahatlık getirdiğini anlattı. Bir diğer sakin Emin Özçakal ise bölgede daha önce kilit parke taşlarının bulunduğunu, doğal gaz çalışmaları nedeniyle yolların bozulduğunu; şimdi yapılan sıcak asfalt çalışmasından memnun olduklarını söyledi.

Belediye yetkilileri, Kırkağaç örneğinde olduğu gibi altyapı sonrası bozulan güzergâhların öncelikli olarak tespit edilip yenileneceğini, 17 ilçede süren program çerçevesinde benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN VE HER SALI GÜNÜ PAZAR KURULAN ŞAİR EŞREF MAHALLESİ 79. SOKAK’TA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHA 4 BİN TON SICAK ASFALT SERİYOR. ÇALIŞMALAR, MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI.