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Yorgunluk, saç dökülmesi ve üşüme haşimato habercisi olabilir

Dr. Cemile Feyza Elbistan, sürekli yorgunluk, kilo vermede zorluk, saç dökülmesi ve üşüme gibi şikâyetlerin Haşimato tiroidinin işareti olabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yorgunluk, saç dökülmesi ve üşüme haşimato habercisi olabilir

Haşimato şüphesinde nelere dikkat edilmeli?

Acıbadem Ortopedia Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemile Feyza Elbistan, sık rastlanan yakınmaların yoğun tempo veya stresle ilişkilendirilebildiğini ancak bazı durumlarda bunun Haşimato tiroidi belirtisi olabileceğini vurguladı. Tiroid bezinin salgıladığı hormonların enerji kullanımı, kilo kontrolü, bağırsak hareketleri, cilt ve saç sağlığı ile zihinsel performans üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Haşimato'nun belirtileri ve vücuda etkileri:

Elbistan, bağışıklık sisteminin tiroid bezine yönelmesiyle ortaya çıkan Haşimato'da zamanla hormon üretiminin azalabildiğini ve bunun şu şikâyetlere yol açabileceğini anlattı: halsizlik, kilo vermekte zorlanma, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, kabızlık, üşüme ve halk arasında 'beyin sisi' olarak bilinen dikkat ve konsantrasyon sorunları. Bu nedenle Haşimato'nun yalnızca tiroidi etkilemeyen, tüm vücudu ilgilendiren bir otoimmün süreç olduğuna dikkat çekti.

Uzman, özellikle kadınlarda sık görülen bu tablonun günlük yaşamı olumsuz etkileyebildiğini, şikâyetlerin tek başına iş veya strese bağlanmasının yanıltıcı olabileceğini belirtti.

Tanı, tetikleyiciler ve tedavi yaklaşımı:

Hastalığın ortaya çıkışında genetik yatkınlığın tek belirleyici olmadığını söyleyen Elbistan, potansiyel tetikleyiciler arasında viral enfeksiyonlar, gebelik ve doğum sonrası hormonal değişiklikler, kronik stres, D vitamini ve selenyum eksikliği ile yanlış beslenme alışkanlıklarının yer aldığını aktardı. Bu faktörlerin bir araya gelmesinin otoimmün süreci başlatabileceği veya hızlandırabileceğini ifade etti.

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ilk bakılan değerlerden birinin TSH olduğunu ancak tek başına bu değere bakarak ömür boyu ilaç başlanmasının doğru olmadığını belirtti. Özellikle TSH'nin hafif yüksek olduğu durumlarda hastanın semptomları, serbest T4 düzeyi, tiroid antikorları, yaş, gebelik durumu ve kardiyovasküler risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bazı hastalarda düzenli takip yeterliyken, bazı hastalarda tedavi başlamak gerekebileceğini vurguladı.

Elbistan, Haşimato tedavisinin sadece ilaç dozunu ayarlamaktan ibaret olmadığını; beslenme alışkanlıkları, D vitamini, demir ve diğer vitamin-mineral düzeylerinin, metabolik durumun ve yaşam tarzının tedavide önemli yer tuttuğunu belirtti. Güncel yaklaşımın hastayı reçeteyle sınırlamayıp yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte ele almak olduğunu söyledi.

Son olarak, hastalıkla mücadelede hasta ve hekim arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Elbistan, kalıcı başarının düzenli takip, doğru beslenme, yaşam tarzı düzenlemeleri ve hastanın tedaviye aktif katılımıyla mümkün olduğunu belirtti.

ACIBADEM ORTOPEDİA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. CEMİLE FEYZA ELBİSTAN, SÜREKLİ YORGUNLUK...

ACIBADEM ORTOPEDİA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. CEMİLE FEYZA ELBİSTAN, SÜREKLİ YORGUNLUK, KİLO VERMEKTE ZORLANMA, SAÇ DÖKÜLMESİ VE ÜŞÜME GİBİ ŞİKÂYETLERİN YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU VEYA STRESE BAĞLANABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “BU BELİRTİLERİN TOPLUMDA ÖZELLİKLE KADINLARDA SIK GÖRÜLEN HAŞİMATO TİROİDİNİN İŞARETİ OLABİLİR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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