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Başkan Geçit Çavuşoğlu’nda yolları geleceğe hazırlıyor

Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, Çavuşoğlu Mahallesi'nde devam eden altyapı sonrası 1.500 ton sıcak asfalt serimi ve yol yenileme çalışmalarını denetledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkan Geçit Çavuşoğlu’nda yolları geleceğe hazırlıyor

Başkan incelemelerde bulundu:

Prof. Dr. İlhan Geçit, Çavuşoğlu Mahallesi’nde yürütülen asfalt yenileme ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmanın son durumu hakkında bilgi aldı ve sahadaki uygulamaları takip etti. Denetimde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki organizasyonu ve iş akışı değerlendirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ulaşım konforunu artırmak amacıyla altyapısı tamamlanan güzergâhlarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan yol yüzeyleri modern ulaşım standartlarına uygun şekilde yenileniyor; çalışmaların amacı ulaşım güvenliğini artırmak ve araç trafiğinin daha düzenli hale gelmesini sağlamak.

Saha ekiplerinin bildirdiğine göre Çavuşoğlu Mahallesi’nde şu anda 1.500 ton sıcak asfalt serimi yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında çevre düzenleme işleri de yürütülerek mahallenin yaşam kalitesi yükseltilecek.

Mahalle tepkisi ve belediye vurgusu:

Gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Ferhat Dönmez, mahallede yürütülen yol yenileme faaliyetlerinden dolayı Başkan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Prof. Dr. İlhan Geçit, projeleri yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler olarak görmediklerini vurguladı: "İlçemizin muhtelif bölgelerinde altyapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt çalışmalarıyla yeniliyoruz. İlçemizin gelişen ve değişen bölgelerinden Çavuşoğlu mahallemizin ulaşım alt yapısını modern, konforlu ve güvenli hale getirmek için planlamaya alınan yatırımları yerine getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda burada 1.500 ton sıcak asfalt serimi yapıyorlar, çalışmalar tamamlandığı zaman çevre düzenleme çalışmalarını da yaparak mahallemizin yaşam seviyesini daha iyi bir noktaya taşıyacağız."

Geçit, ayrıca yaz mevsiminin yüksek sıcaklıklarına rağmen sahada görev yapan ekipleri öne çıkararak şunları söyledi: "Sıcak havaya rağmen ilçemizin dört bir tarafında yoğun bir mesai yapan, alın terini sahaya döken mesai arkadaşlarımız büyük bir özveriyle görev yapıyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

BAŞKAN GEÇİT, ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİNDEKİ ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

BAŞKAN GEÇİT, ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİNDEKİ ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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