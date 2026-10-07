Yozgat göletlerinde sadakatli misafirler: yüzlerce angut çiftleri koruma bekliyor

Çakırhacılı göletlerinde yoğun angut varlığı

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Çakırhacılı köyünde bulunan iki gölet, her yıl yüzlerce angut kuşuna ev sahipliği yapıyor. Aylar boyunca göletlerde kalan kuşların su üzerindeki hareketliliği ve toplu uçuşları, dron kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüler, bölgedeki kuş yoğunluğunu ve kuşların göletleri nasıl kullandığını ortaya koydu.

dron görüntüleri ve kuşların davranışı:

Kaydedilen materyalde angutların su üzerinde bir arada dolaştıkları, zaman zaman toplu halde havalandıkları ve gölet çevresinde hareket ettikleri görülüyor. Ördekgiller familyasından olan angutlar, sulak alanları tercih eden, genellikle ürkek ve tehlike hissettiklerinde hızla uzaklaşabilen kuşlar olarak tanımlanıyor. Halk arasında sadakatleriyle bilinen angutlar, çoğunlukla eşleriyle birlikte hareket ediyor.

köylülerin koruma anlayışı ve talepleri:

Çakırhacılı köyünde yaşayan Mahmut Çetin, angut kuşlarının yıllardır köy halkı tarafından korunduğunu belirtiyor. Çetin, "Çakırhacılı köyünde yaşıyorum. Normalde İstanbul’da çalıştım ama emekli oldum. Yazları geliyorum babama yardım ediyorum. Köyümüzün iki tane gölü var. Genelde doluyorlardı ama kuraklıktan dolayı pek dolmuyorlar. Köyümüzün en büyük özelliği bu angut kuşları yaşıyor gölde. Bunlar, bizim çocukluğumuzdan beri, kimse bunlara dokunmaz. Köyümüzde öyle bir inanış var ki angut kuşları çift olarak yaşıyor, çift olarak büyüyorlar" şeklinde konuştu.

Çetin, kuşlara zarar verilmemesinin nesilden nesile aktarılan bir anlayış olduğunu vurgulayarak, "Bunların birini öldürdüğün zaman veya ayırdığın zaman bunlar en az yedi yıl, 10 yıl birbirlerini ararlar, eşlerini ararlar. Başka bir eş edinmezler. Onun için köyümüzde bu angut kuşlarına hiç kimse dokunmaz. Avcılar dahil." dedi.

Ancak Çetin, son dönemde dışarıdan gelen bazı avcıların kuşlara ateş ettiğini, bunun üzerine köylülerin durumu jandarmaya bildirdiğini aktardı: "Ama yakın zamanlarda, dışarıdan gelen avcılar bunlara ateş etmişler, pompalı tüfeklerle falan. Tabii bunu gören komşular jandarmaya haber veriyor. Jandarma geliyor, gerekeni yapıyor".

üreme merkezi önerisi ve sayısal veriler:

Çetin, bölgenin angutlar için korunaklı bir yaşam alanına dönüştürülmesini istiyor ve dışarıdan müdahale edilmemesi halinde kuş sayısının artacağına inanıyor. Köylünün verdiği sayılara göre şu anda "en az 300, 500 tane çift olarak" angut bulunduğu belirtiliyor. Çetin, "Burası bunlara bir üreme merkezi olsa, zaten köyümüzde bunlara kimse dokunmuyor" diyerek yetkililerden koruma taleplerini yineledi.

Haberin kaynağında belirtilen gözlemler, hem angutların davranışsal özelliklerini hem de yöre halkının koruma konusundaki tutumunu ortaya koyuyor. Ayrıca günlük dilde zaman zaman küçümseme amacıyla kullanılan "angut" sözcüğünün aslında bir kuş türünün adı olduğu ve bu kuşların dikkatli davranışları ile eşlerine bağlılıklarıyla öne çıktığı hatırlatılıyor.

ANGUT KUŞUNUN GÖLET ÜZERİNDEKİ UÇUŞU DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ