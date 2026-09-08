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Yozgat'ta okul ürünleri denetimlerinde eksik veya uygunsuz uygulama bulunmadı

Yozgat Ticaret Müdürlüğü'nün 45 işletmede bin 105 ürünü kapsayan ağustos-eylül denetimlerinde okul malzemelerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yozgat'ta okul ürünleri denetimlerinde eksik veya uygunsuz uygulama bulunmadı

Denetim kapsamı:

Yozgat Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ağustos ve eylül aylarında kırtasiye ve marketlerde okul malzemelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İncelemeler, raf ve kasa fiyatı uygunluğu, fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk, üretim yeri bilgisi, üretim satış fiyatı, ürün özellikleri ile marka bilgilerinin doğruluğu çerçevesinde yapıldı.

Denetimin boyutu ve bulgular:

Toplam 45 işletmede bin 105 ürün denetlendi. Yapılan kontrollerde, belirtilen kriterler doğrultusunda herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluğa rastlanmadı; fiyat ve etiket bilgilerinin uyumlu olduğu tespit edildi.

Vatandaş haklarının korunması:

Yetkililer, tüketicilerin haklarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi ve benzer kontrollerin eğitim-öğretim yılı öncesi dönemde düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

YOZGAT&#039;TA KIRTASİYE VE MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

YOZGAT'TA KIRTASİYE VE MARKETLERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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