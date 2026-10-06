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Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Muslubelen mevkiinde görüşü yer yer 30 metreye kadar düşürdü; sürücüler tedbirli olmaya çağrıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

Yozgat'ta yoğun sis etkisini gösterdi:

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Sis özellikle yüksek kesimlerde belirgin olurken, kent merkezinde de yaşamı ve trafiği etkiledi.

Yozgat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Muslubelen mevkiinde sis nedeniyle bazı noktalarda görüşün yer yer 30 metre'ye kadar gerilediği bildirildi. Bu durum sürücülerin hızlarını düşürmesine ve trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.

Ulaşımda alınan önlemler:

Yetkililer, yolda ilerleyen sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Sürücülerden takip mesafelerine dikkat etmeleri ve araçlarının sis farlarını kullanmaları istendi. Ayrıca yavaş ve kontrollü sürüşün önemine vurgu yapıldı.

İl trafik ekipleri ve karayolu görevlileri, olası riskleri en aza indirmek için kontrolleri artırdı ve sürücülere uyarılarda bulundu.

sürücülerin gözlemleri ve uyarılar:

Taksicilik yapan Ali İbrahim Tetik, yaşanan durumu şöyle anlattı: "Taksiciyim, bugün Yozgat’ta yoğun bir sis var. Tüm şoför arkadaşlara da takip mesafesine ve sis farlarının açık olmasına dikkat etmesini rica ederim. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim herkese".

Bir başka sürücü Ali Çınar de "Yoğun sis var. Şoförlerin dikkatli olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin uyarıları ve sürücülerin dikkatli tutumu sayesinde, sisin etkili olduğu alanlarda trafik kontrollü şekilde akmaya devam ediyor; sürücülere mevcut koşullara göre hareket etmeleri öneriliyor.

YOZGAT&#039;TA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENT GENELİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİNE...

YOZGAT'TA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENT GENELİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİNE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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