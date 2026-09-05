Bitlis’te yeni dönem: müftülükte görev değişimi

görev değişikliğinin ayrıntıları:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atamalar sonucunda Bitlis ve Van il müftülüklerinde görev değişimi yaşandı. Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Van İl Müftülüğüne; Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ise Bitlis İl Müftüğüne atandı.

atanan isimlerin yeni görevleri:

Kadir Koçak Bitlis’teki görevinden ayrılarak Van’da göreve devam edecek. Resmî atama kararı doğrultusunda Koçak yeni görev yerinde hizmet verecek.

Bitlis’te beklentiler:

Ömer Keskin ise Bartın’dan Bitlis’e atanarak burada görev yapmaya başlayacak. Atamayla birlikte Bitlis İl Müftülüğünde yeni bir görev sürecinin başladığı bildirildi.

BİTLİS İL MÜFTÜSÜ KADİR KOÇAK, VAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE, (SAĞDAKİ) BARTIN İL MÜFTÜSÜ ÖMER KESKİN İSE BİTLİS İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANDI. (SOLDAKİ)