Tarihi yapı kütüphaneye dönüşüyor: Osman Şevki Uludağ gençlere açılıyor

Osman Şevki Uludağ kütüphanesi için restorasyon başladı

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki eğitim ve kültür altyapısını güçlendirme hedefiyle yeni bir yatırımın daha startını verdi. Daha önce hayata geçirilen Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi Kütüphanesi gibi merkezlerin ardından sıra, kent tarihine adını vermiş bir yapıya geldi.

Restorasyon ve mekanın geçmişi:

Kurtoğlu Mahallesi'nde yer alan ve Osman Şevki Uludağ tarafından 1930’lu yıllarda konut ve muayenehane olarak kullanılan tescilli yapı, Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilerek kültür hizmetine açılacak. Başlatılan restorasyon çalışmaları, binanın tarihi dokusunu korumayı ve aynı zamanda günümüz kullanıcılarının beklentilerine uygun mekânlar oluşturmayı amaçlıyor.

Gençlere ve kente sağlayacağı katkı:

Tamamlandığında Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi; kütüphane koleksiyonu, bireysel ve grup çalışma alanları ile kafeteryasıyla hizmet verecek. Proje, gençlerin eğitim, araştırma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak; aynı zamanda kentin kültürel mirasını yaşatan bir merkez olması hedefleniyor.

"Yıldırım’ı geleceğe taşırken, geçmişimizin izlerini de koruyarak yarınlara aktarıyoruz. Osman Şevki Uludağ’ın bir dönem konut ve muayenehane olarak kullandığı bu tescilli yapıyı restore ederek Bursa’mıza kazandıracağız. Biz, kütüphaneleri yalnızca kitapların bulunduğu mekanlar olarak görmüyoruz. Kütüphaneler; gençlerimizin hayaller kurduğu, kendilerini geliştirdiği, ürettiği ve geleceğe hazırlandığı yaşam alanlarıdır. Bu anlayışla Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi’ni de ilçemize kazandırıyoruz. Tarihi dokusunu koruyarak yeniden Bursa’ya kazandıracağımız bu kıymetli yapı; kütüphanesi, çalışma alanları ve kafeteryasıyla gençlerimizin ve hemşehrilerimizin keyifle vakit geçireceği, okuyacağı, araştıracağı ve üreteceği nitelikli bir merkez olacak" ifadelerini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz kullandı.

Belediye yetkilileri, restorasyon takvimi ve açılış tarihine ilişkin bilgilerin çalışmalar ilerledikçe paylaşılacağını belirtiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yapı, hem tarihsel değeri korunmuş bir anıt hem de modern kent yaşamının ihtiyaçlarını karşılayan bir kültür durağı haline gelecek.

YILDIRIM’I GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEYE YENİ BİR KÜTÜPHANE DAHA KAZANDIRMAK İÇİN KOLLARI SIVADI.