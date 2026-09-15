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Bir sergiyle Moskova yılları canlandı: Nazım Hikmet genç kuşaklara aktarılıyor

Büyükelçi Sergey Vershinin, İzmir'deki 'Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi' sergisinde Nazım Hikmet'in Moskova yıllarına dair belge ve replikaları inceledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bir sergiyle Moskova yılları canlandı: Nazım Hikmet genç kuşaklara aktarılıyor

Vershinin'in ziyareti ve izlenimleri:

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, İzmir’de Folkart Gallery yapımcılığında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan 'Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi' sergisini gezdi. Vershinin’e ziyaret sırasında Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, serginin direktörü Ünal Ersözlü ve küratör M. Melih Güneş eşlik etti.

Serginin kapsamı ve içeriği:

Sergi, 3 Eylül’de Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açıldı ve 2 bin 125 metrekarelik alana yayılan 15 salondan oluşuyor. 25 kişi, kurum ve özel koleksiyontan derlenen eser ve belgelerle hazırlanan seçkide; fotoğraflardan el yazmalarına, nadir kitaplardan kişisel eşyalara, resim ve heykellerden görsel-işitsel çalışmalara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Ziyaretçiler sergide bir arada sunulan materyaller aracılığıyla şairin hem edebi hem de özel yaşamına dair ayrıntıları takip edebiliyor.

Nazım Hikmet'in Moskova yılları sergide nasıl yer aldı:

Nâzım Hikmet’in yaşamında Moskova önemli bir merkezdi; ilk kez 1920’li yıllarda gittiği bu kent, 1951’de Türkiye’den ayrılmasının ardından yaşamının merkezi haline geldi. Şair, 3 Haziran 1963’te Moskova’da vefat etti ve mezarı bugün Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığında bulunuyor. Sergide, Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi ile eşi Vera Tulyakova Hikmet’in arşivinden getirilen onlarca belge ve materyal sergileniyor; bu kapsam içinde şairin Moskova’daki çalışma odasının ve mezarının birebir replikaları da yer alıyor.

Vershinin, küratör M. Melih Güneş’ten bilgi alarak sergiyi beğendiğini belirtti ve şairin uluslararası etkisine dikkat çekti. Vershinin’in değerlendirmesi şöyle: 'Nâzım Hikmet, yalnızca Türkiye ve Rusya’da değil, dünya çapında tanınan önemli bir edebiyatçı. Sergide Nâzım Hikmet’in dünya çapındaki etkisini görebiliyoruz. Kültür ve sanat hayatındaki izlerini görüyoruz.' Ziyaretin ardından serginin anı defterini de imzalayan Vershinin, imza notunda şunları kaydetti: 'Büyük bir ilgi ve heyecanla İzmir’deki N. Hikmet sergisini ziyaret ettim. Büyük yazar; Türkiye’nin, Rusya’nın ve daha birçok ülkenin manevi hayatında silinmez bir iz bırakmıştır. Serginin organizatörlerine ve tüm Türk dostlara böyle harika bir sergi ve büyük ustanın mirasına gösterdikleri özenli yaklaşım için teşekkür ederim.'

Ziyaretin sonunda Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, Vershinin’e günün anısına sergi için özel hazırlanan, Ara Güler tarafından çekilmiş Nâzım Hikmet fotoğraflarından oluşan kartpostalları hediye etti.

RUSYA&#039;NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SERGEY VERSHİNİN (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ) NÂZIM HİKMET SERGİSİNİ...

RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SERGEY VERSHİNİN (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ) NÂZIM HİKMET SERGİSİNİ GEZDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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