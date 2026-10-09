Dolar 49,3378 +0,11%
Euro 55,3822 +0,21%
Bist 12.249,96 +0,30%
Altın Gram 6.697,28 +1,57%
EUR/USD 1,1230 +0,12%
Brent Petrol 102,68 -1,53%
--°

Yüksekova'da 10 saatlik kayıp mutlu sonla bitti: Efe kamyonet kasasında bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Efe Onay, 10 saat süren aramanın ardından park halindeki kamyonetin kasasında uyurken bulundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da 10 saatlik kayıp mutlu sonla bitti: Efe kamyonet kasasında bulundu

Olayın gelişimi:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında başlayan olay, kısa sürede mahallede endişe yarattı. Babasının çalıştığı binanın yanında park halindeki kamyonetin kapısının açık kalmasını fırsat bilen çocuk, araçtan inip çevrede dolaşırken yönünü kaybetti. 6 yaşındaki Efe Onay'ın kamyonetin yanında olmadığını fark eden aile, ilk kontrollerden sonuç alınamayınca durumu mahalle sakinlerine, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ile mahalle sakinleri sokak sokak arama yaptı. Aile ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları yaklaşık 10 saat sürdü; uzun bekleyiş mahallede tedirginliğe yol açtı.

Bulunma anı ve mahalle tepkisi:

Arama çalışmaları sırasında Gürkan Çakto isimli bir vatandaş, ihbardaki eşkalleri dikkate alarak çevredeki araçları kontrol etmeye başladı. Sokaktaki kamyonetin kasasını incelediğinde bir çocuğun uyuduğunu fark etti. Çocuğa yaklaşarak ismini sorduğunda 'Efe' yanıtını aldı, cep telefonundaki fotoğrafla karşılaştırma yaparak durumun doğruluğunu tespit etti ve çevredekileri bilgilendirdi.

Olay yerine koşan kalabalık minik Efe'yi sağ salim görünce büyük bir rahatlama ve sevinç yaşadı. Bulan vatandaşın sözleri şu şekilde aktarıldı: 'Biz evde oturuyorduk. Haberlerde gördük, biz de aramak için çıktık evden. Geldim bu arabaya baktım, bir çocuk vardı içinde. İsmini falan sordum, "Efe" dedi. Fotoğrafa baktım aynı. Ben de millete seslendim oradan. Çok sevindim bunu bulduğuma. Durumu iyiydi galiba, yorgunluktan uykuya dalmıştır. Bulunmasıyla bütün millet büyük sevinç yaşadı. Allah bir daha kimseye bu tür korkuları yaşatmasın.'

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Efe, kısa kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. Olay, mahallede sevince dönüştü ve yetkililer benzer durumlara karşı araçların kapılarının kapalı tutulması uyarısında bulundu.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, AKŞAM SAATLERİNDE KAYBOLAN VE 10 SAATLİK ENDİŞELİ BEKLEYİŞİN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, AKŞAM SAATLERİNDE KAYBOLAN VE 10 SAATLİK ENDİŞELİ BEKLEYİŞİN ARDINDAN BİR KAMYONETİN KASASINDA UYURKEN BULUNAN 6 YAŞINDAKİ EFE ONAY’IN BULUNMASI, MAHALLEDE BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti
images

Gaziantep'te jandarma operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
images

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında
images

Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti

Üç Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni dünya çapında en etkili yüzde 2'ye girdi

Doğal beslenme ve yaşam tarzı kanserden korunmada öncelikli

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor