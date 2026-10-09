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Mazatlan'da cezaevinde kanlı hesaplaşma: 10 ölü, 16 yaralı

Mazatlan'daki El Castillo cezaevinde çıkan ayaklanmada 9 mahkum ve 1 ziyaretçi öldü; 16 mahkum yaralandı, cezaevi kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mazatlan'da cezaevinde kanlı hesaplaşma: 10 ölü, 16 yaralı

cezaevinde yaşananlar:

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentinde bulunan El Castillo Cezaevinde, ziyaret saatinde bir ayaklanma çıktı. Sinaloa Kamu Güvenliği Ofisi, olayda 9 mahkum ve 1 ziyaretçinin hayatını kaybettiğini, 16 mahkumun yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, cezaevinde kayıtlı yaklaşık 1.800 mahkum bulunduğunu ve şu anda durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Yerel medya, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığını bildirdi.

güvenlik müdahalesi:

Olayın ardından ordu, Ulusal Muhafızlar ve güvenlik güçleri cezaevine girerek düzeni sağlamaya çalıştı. Yetkililer, müdahalenin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

soruşturma ve belirsizlik:

Sinaloa savcılığı, ayaklanmanın nedenini araştırıyor; yetkililer şu ana dek olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları takip ediliyor.

Meksika&#039;da şiddet olaylarının yoğun olduğu Sinaloa eyaletindeki bir cezaevinde çıkan ayaklanmada 9...

Meksika'da şiddet olaylarının yoğun olduğu Sinaloa eyaletindeki bir cezaevinde çıkan ayaklanmada 9 mahkum ve 1 ziyaretçi hayatını kaybetti, 16 mahkum yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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