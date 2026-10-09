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Arnavutköy'de akaryakıt istasyonunda sopalı ve tekmeli arbede

Arnavutköy'de Shell istasyonunda çıkan tartışma, çalışanlarla müşteriler arasında sopalı ve tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de akaryakıt istasyonunda sopalı ve tekmeli arbede

Arnavutköy'de benzin istasyonunda arbede

Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir Shell akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiili kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen müşteriler ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü gerilim, çok sayıda kişinin karıştığı fiziksel çatışmaya evrildi.

Kavganın başlangıcı ve gelişimi:

Olay sırasında taraflar arasında ilk olarak sözlü atışma yaşandı; daha sonra istasyon çalışanlarının da kavgaya dahil olmasıyla durum tırmandı. Taraflar arasında bazı kişilerin ellerine aldığı sopalarla saldırdığı, diğerlerinin ise tekme ve yumruklarla karşılık verdiği görüldü. İstasyondaki arbede, pompa ve araçların bulunduğu alan içinde devam etti ve kısa sürede çok sayıda kişi çatışmaya karıştı.

Görüntüler ve tanık kaydı:

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, sopaların havada uçtuğu ve kavgaya tekme ile yumrukların da karıştığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili resmi açıklama veya müdahale bilgisi henüz paylaşılmadı; edinilen bilgiler çerçevesinde soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Arnavutköy’de akaryakıt istasyonunda meydan dayağı kamerada: Çalışanlar müşterilerle birbirine...

Arnavutköy’de akaryakıt istasyonunda meydan dayağı kamerada: Çalışanlar müşterilerle birbirine girdi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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