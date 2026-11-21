Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyon

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimde iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi ve müdahalede bulunuldu.

Operasyon kapsamında iş yerinde kumar oynadığı belirlenen kişilere işlem yapıldı; süreçte hem cezai hem idari adımlar atıldı.

operasyonun bulguları:

Ekiplerin tespitlerine göre, iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladıkları gerekçesiyle, iş yeri sahibi ile çalışanların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ihlaller ve idari yaptırımlar:

Denetimler sırasında işletmede kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine ilişkin mevzuata ve iş yeri açma ve çalışma kurallarına aykırılıklar da belirlendi. Tespit edilen bu ihlallere ilişkin olarak ilgili kurumlarca tutanak tutuldu ve gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Emniyet yetkilileri, ilçede huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yasa dışı faaliyetlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan bu tür operasyonların, hem suç ve suç faaliyeti ile mücadele hem de vatandaşların güvenliğinin sağlanması hedeflerini taşıdığı vurgulandı.

ELE GEÇİRİLENLER