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Yüksekova'da sağlık hizmetleri güçleniyor: iki yeni uzman hekim göreve başladı

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı Ceren Çetin Deri ile çocuk cerrahı Çiğdem Nur Şahin göreve başladı; uzman sayısı 65'e yükseldi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yüksekova'da sağlık hizmetleri güçleniyor: iki yeni uzman hekim göreve başladı

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kadro güçleniyor:

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne iki yeni uzman hekim atandı. Bu atamalarla birlikte hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 65'e yükseldi.

Yeni uzmanların görev alanları:

Hastane bünyesinde hasta kabulüne başlayan Uzman Doktor Ceren Çetin Deri dermatoloji branşında, Uzman Doktor Çiğdem Nur Şahin ise çocuk cerrahisi alanında hizmet verecek.

Hizmet kalitesi ve erişim hedefleri:

Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarının yerinde karşılanması hedefleniyor.

Randevu bilgisi:

Hastanede muayene olmak isteyen vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceği bildirildi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ&#039;NDE İKİ YENİ UZMAN HEKİM GÖREVE BAŞLADI. BU ATAMALARLA...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ'NDE İKİ YENİ UZMAN HEKİM GÖREVE BAŞLADI. BU ATAMALARLA BİRLİKTE HASTANEDEKİ TOPLAM UZMAN HEKİM SAYISI 65'E YÜKSELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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