Yüksekova'da sağlık hizmetleri güçleniyor: iki yeni uzman hekim göreve başladı

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kadro güçleniyor:
Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne iki yeni uzman hekim atandı. Bu atamalarla birlikte hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 65'e yükseldi.
Yeni uzmanların görev alanları:
Hastane bünyesinde hasta kabulüne başlayan Uzman Doktor Ceren Çetin Deri dermatoloji branşında, Uzman Doktor Çiğdem Nur Şahin ise çocuk cerrahisi alanında hizmet verecek.
Hizmet kalitesi ve erişim hedefleri:
Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarının yerinde karşılanması hedefleniyor.
Randevu bilgisi:
Hastanede muayene olmak isteyen vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceği bildirildi.
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ'NDE İKİ YENİ UZMAN HEKİM GÖREVE BAŞLADI. BU ATAMALARLA BİRLİKTE HASTANEDEKİ TOPLAM UZMAN HEKİM SAYISI 65'E YÜKSELDİ.
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