Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

yükümlülerde sorumluluk bilinci ve yardımlaşma güçlendirildi

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün seminerinde Burhan Akyüz, yükümlülülere sorumluluk bilincini aşılamanın ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmenin toplum için önemini vurguladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

yükümlülerde sorumluluk bilinci ve yardımlaşma güçlendirildi

Bayburt'ta denetimli serbestlik tarafından sorumluluk ve yardımlaşma eğitimi

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde, yükümlülülere yönelik "Sorumluluk ve Yardımlaşma" konulu bir seminer düzenlendi. Programın amacı, bireylerde sorumluluk duygusunu güçlendirerek toplumsal uyum ve dayanışmayı artırmaktı.

Seminerde öne çıkan konular:

Semineri veren Kurum Vaizi Burhan Akyüz, katılımcılara sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin bireysel davranışlardan başlayıp aile ve toplum düzeyine nasıl yansıdığına dair bilgi verdi. Sunumda, kişinin kendisine ve çevresine karşı olan görevleri, hesap verebilirlik ve toplum içindeki rolünün önemi işlendi.

Günlük yaşam ve toplumsal etkiler:

Programda ayrıca yardımlaşma ve dayanışma kavramlarının toplumsal yaşam üzerindeki katkıları üzerinde duruldu. Katılımcılara, günlük yaşamdaki küçük davranışların bile birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirebileceği ve sosyal ilişkileri olumlu yönde etkileyebileceği aktarıldı.

Seminer, yükümlülere sorumluluk bilincini güçlendirmeye yönelik pratik bilgiler sunarken, rehabilitasyon ve topluma kazandırma süreçlerine destek olmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

BAYBURT’TA YÜKÜMLÜLÜLERE SORUMLULUK VE YARDIMLAŞMA SEMİNERİ

BAYBURT’TA YÜKÜMLÜLÜLERE SORUMLULUK VE YARDIMLAŞMA SEMİNERİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İki yaşındaki Emine'nin organları üç çocuğa umut oldu
images

Kartepe’de ekipler yağışın yol açtığı izleri silmek için seferber oldu
images

Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı
images

Tarsus'un mantarları Bartın'da gastronomiyle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydınspor'un sessizliği: destek yok, kadro dağıldı, üç sezonluk hasar kaçınılmaz

Alanya açıklarında iki deniz hortumu kısa süreli görüntülendi

Fırat Konservatuvarı'nın sürpriz performansı Elazığ akşamını türküyle doldurdu

İki yaşındaki Emine'nin organları üç çocuğa umut oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi