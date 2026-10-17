yükümlülerde sorumluluk bilinci ve yardımlaşma güçlendirildi

Bayburt'ta denetimli serbestlik tarafından sorumluluk ve yardımlaşma eğitimi

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde, yükümlülülere yönelik "Sorumluluk ve Yardımlaşma" konulu bir seminer düzenlendi. Programın amacı, bireylerde sorumluluk duygusunu güçlendirerek toplumsal uyum ve dayanışmayı artırmaktı.

Seminerde öne çıkan konular:

Semineri veren Kurum Vaizi Burhan Akyüz, katılımcılara sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin bireysel davranışlardan başlayıp aile ve toplum düzeyine nasıl yansıdığına dair bilgi verdi. Sunumda, kişinin kendisine ve çevresine karşı olan görevleri, hesap verebilirlik ve toplum içindeki rolünün önemi işlendi.

Günlük yaşam ve toplumsal etkiler:

Programda ayrıca yardımlaşma ve dayanışma kavramlarının toplumsal yaşam üzerindeki katkıları üzerinde duruldu. Katılımcılara, günlük yaşamdaki küçük davranışların bile birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirebileceği ve sosyal ilişkileri olumlu yönde etkileyebileceği aktarıldı.

Seminer, yükümlülere sorumluluk bilincini güçlendirmeye yönelik pratik bilgiler sunarken, rehabilitasyon ve topluma kazandırma süreçlerine destek olmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

BAYBURT’TA YÜKÜMLÜLÜLERE SORUMLULUK VE YARDIMLAŞMA SEMİNERİ