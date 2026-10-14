Yurt dışı kaynaklı bahis ağına büyük darbe: 32 kişi gözaltında

Soruşturmanın kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet iddiasıyla çalışma başlattı.

Yürütülen teknik takipler, araştırmalar ve alınan ifadeler doğrultusunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon ve mali boyut:

Soruşturmada, zanlıların üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve bu hesapları tuttukları tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu hesaplar üzerinden yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık para trafiğinin yürütüldüğü ortaya çıktı.

İzmir merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu ve incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, halen firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

OPERASYON KAPSAMINDA BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ