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Yurt dışı yasağı bulunan kişi tır dorsesinde yakalandı, adliyede Anamur dedi

Kapıkule'de tır dorsesinin altında yakalanan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, hastane kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yurt dışı yasağı bulunan kişi tır dorsesinde yakalandı, adliyede Anamur dedi

Yurt dışı yasağı bulunan kişi tır dorsesinde yakalandı, adliyede Anamur dedi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, bir tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede, bu iki kişiden birinin Arif Kocabıyık, diğerinin ise İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi. Kocabıyık hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu kaydedildi.

Olayın ayrıntıları:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tırda arama yapıldı. Kontroller sırasında dorsenin altında saklanan iki kişinin varlığı tespit edildi ve durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Soruşturma ve gözaltı süreci:

Gözaltına alınan Arif Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş ilk işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının yönelttiği soruya Kocabıyık "Anamur'a gidecektim" yanıtını verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tır dorsesinin altında yakalanan Kocabıyık adliyeye sevk edilirken &quot;Anamur’a gidecektim&quot; dedi

Tır dorsesinin altında yakalanan Kocabıyık adliyeye sevk edilirken "Anamur’a gidecektim" dedi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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