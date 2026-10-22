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yurt dışına satıldığı öne sürülen yumurta ticareti operasyonunda 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

yurt dışına satıldığı öne sürülen yumurta ticareti operasyonunda 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden ekipler, yasa dışı üreme hücresi ticareti iddialarını araştırıyor. Soruşturma, CİMER üzerinden yapılan bir ihbarın ardından başlatıldı; iddialara göre bir şebeke, Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına satıyordu.

gözaltılar ve yakalama sayıları:

Operasyon, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı devam etti. Haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren birim ise İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi olarak kaydedildi.

şüphelilerin sağlık kontrolleri ve adliyeye sevk:

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için getirildikleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülürken, yetkililerden yapılan açıklamalarda işlem süreçleri ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayın ayrıntıları ve soruşturmanın ilerleyişine ilişkin bilgiler, adli makamların değerlendirmesine göre kamuoyuyla paylaşılacak.

Yasa dışı üreme ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli sağlık kontrolünden...

Yasa dışı üreme ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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