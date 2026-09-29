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Yurtlarda yeni dönem: işleyiş ve çalışma usulleri masaya yatırıldı

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, eğitim sorumlularının katıldığı toplantıda değerlendirildi; huzur, güvenlik ve verim hedeflendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurtlarda yeni dönem: işleyiş ve çalışma usulleri masaya yatırıldı

yurt yönetimi masaya yatırıldı:

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yurtlarda yürütülecek uygulamalar ve yönetim usulleri değerlendirmeye alındı. Toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında gerçekleştirildi ve yurtlarda görev yapan eğitim sorumluları katıldı.

gündem: işleyiş ve talimatlar:

Görüşmelerde yurtlardaki günlük işleyiş, uygulanacak talimatlar ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri ele alındı. Katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak uygulamaların uyum içinde yürütülmesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

hedef: huzur, güvenlik ve verimlilik:

İl müdürlüğü yetkilileri yapılan açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt dönemi geçirmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi ve hazırlıkların takip edileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;DEKİ ÖĞRENCİ YURTLARININ İŞLEYİŞİ VE YENİ DÖNEMDE İZLENECEK ÇALIŞMA USULLERİ...

ESKİŞEHİR'DEKİ ÖĞRENCİ YURTLARININ İŞLEYİŞİ VE YENİ DÖNEMDE İZLENECEK ÇALIŞMA USULLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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