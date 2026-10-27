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Yurtlardaki beslenme uygulamalarında kalite ve güvenliği artırmaya yönelik eğitimler tamamlandı

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenlerinin yürüttüğü yurt beslenme eğitimleri tamamlandı; amaç yurtlarda beslenme hizmetlerinde kalite ve güvenliği güçlendirmek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurtlardaki beslenme uygulamalarında kalite ve güvenliği artırmaya yönelik eğitimler tamamlandı

yurtlarda beslenme hizmetleri eğitimleri tamamlandı

Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve güvenli hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimler tamamlandı. Eğitimler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından işletme ve yurt personellerine verildi.

eğitimin odak noktaları:

Verilen eğitimlerde, beslenme hizmetlerinin doğru ve güvenli şekilde uygulanması, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi konularına öncelik verildi. Katılımcılara uygulamada kaliteyi koruma ve hizmet süreçlerini iyileştirme hedefleri doğrultusunda bilgiler aktarıldı.

süreç ve izlenecek adımlar:

İl genelindeki tüm yurtlarda gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlandığı bildirildi. Yetkililer, bu çalışmaların öğrencilere daha güvenli bir beslenme ortamı sunma amacını taşıdığını ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir şekilde yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÖĞRENCİ YURTLARINDA SUNULAN BESLENME HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK VE GÜVENLİ...

ESKİŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURTLARINDA SUNULAN BESLENME HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK VE GÜVENLİ HİZMET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN EĞİTİMLER TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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