Medine'nin bir eli tarlada, gözü eğitimde

Burdur'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Işık ailesinin 9 yaşındaki kızı Medine, yaşıtlarının oyun saatlerinde tarlaya gidiyor. Hafta içi okula devam eden 4. sınıf öğrencisi, derslerinin ardından ve hafta sonları ailesiyle birlikte karnabahar, brokoli ve lahana tarlasında hasada katılıyor.

Günlük mesai ve tarladaki koşullar:

Sabahın erken saatlerinde başlayan iş, küçük ellerin toprağa uzanmasıyla sürüyor. Ürünleri toplamak, çiçekleri kesmek ve kasalara yerleştirmek Medine'nin sorumlulukları arasında. Toplanan sebzeler daha sonra pazara götürülüyor; Medine de ailenin emeğinin karşılığını alabilmesi için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor.

Medine çalışmanın zorluklarını şu sözlerle anlatıyor: Hafta sonları da aynı şekilde aileme yardımcı oluyorum. Okula gidiyorum, 4. sınıfta okuyorum ve 9 yaşındayım. Ailemin yaşadıkları zorlukları görünce okumak istedim. Bu şekilde tarlada çalışmak istemiyorum. Yağmurun altında çalışmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi karnabahar ve brokolimizi topladık. Biraz sonra da indirmeye gideceğiz. Tarlamızda çalıştığım için biraz memnunum ama bazen de çok yoruluyorum. Mesela akşamları uyurken belim birazcık ağrıyor. Güneşin altında çalışmanın zor olduğunu görüyorum.

Aile desteği ve geleceğe bakış:

Medine, ailesinin dayanışmasını ve zor koşulları yakından görüyor; bu nedenle eğitimini sürdürmeyi ve farklı bir gelecek kurmayı istiyor. Okuyup doktor veya hakim olmayı hayal ederek hem ailesine destek olmayı hem de insanlara faydalı olmayı hedefliyor.

Babası Memiş Işık ise çocuğunun çiftçi olmasını istemediklerini, zorlukları göstererek onu eğitime yönlendirmeye çalıştıklarını söylüyor: Medine çiftçi olmasın diye zorluklarını gösteriyoruz. Okusun ve bu çamurdan, kurtulsun diye uğraşıyoruz.

Mevsimsel etkiler ürün verimini de etkiliyor; ailenin anlattığına göre soğuğun vurduğu kabak yaprakları zarar görüyor ve mahsulde azalma oluyor. Bu koşullar, ailenin geçim kaynağını doğrudan etkilerken çocuk işçiliğinin neden olduğu yorgunluk ve sağlık sorunları da gündeme geliyor.

Medine'nin gündelik yaşamı, okul ve tarla arasında geçen yoğun bir denge kuruyor. Ailenin ekonomik gereklilikleri ile çocuğun eğitim hedefleri arasındaki gerilim, yerel hayatın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor ve küçük yaşta çalışma ile eğitimin çatıştığını gösteriyor.

BURDUR'DA TARIM VE HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN IŞIK AİLESİNİN 9 YAŞINDAKİ KIZI MEDİNE, YAŞITLARININ OYUN OYNADIĞI SAATLERDE ÇOĞU ZAMAN TARLANIN YOLUNU TUTUYOR.