Yusufeli yaylasında yıldırım düşmesi üç katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bostancılar köyünün yaylasında çıkan yangın, yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ekipleri ve yangının seyri:

Yangın ihbarının ulaşmasının ardından bölgeye AFAD, Orman İşletme, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen 3 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma ve hasar tespit çalışmaları:

Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor ve olay yerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre yapı ağır hasar aldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti; bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları öncelik olarak yürütülüyor.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN YANGINDA 3 KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGINDA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI.