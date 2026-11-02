Yuvacık barajı etkinliğinde çıkış kapısının kilitlenmesi gerginliğe yol açtı

Olayın özeti:

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki mesire alanında, Suyun İzinde projesi kapsamında Yuvacık Barajı çevresine gelen yaklaşık 20 üniversite öğrencisi ve beraberindeki eğitimciler etkinlik düzenledi. Etkinlik sonrası ayrılmak isteyen grup, çıkışta kapının kilitli olduğunu fark ederek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı.

Etkinlik ve çıkış krizi:

Öğrenciler, mesire alanına giriş sırasında kapının açık olduğunu belirtti. Bu durumu soran öğrencilere işletme yetkililerinin 'kapı zaten her zaman kilitliydi' yanıtını verdiği, bunun üzerine karşılıklı sözlü tartışma yaşandığı ifade edildi. Grup araçlarını çıkarmak için alana giriş-çıkışı engelleyen bariyeri kaldırmaya çalışırken, bariyerin kaynak yerinin koptuğu ve gerilimin arttığı aktarıldı.

Olay sırasında çevredekilerin araya girmesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı ve taraflar ayrıldı. Haber akışına göre iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

Öğrenci iddiaları ve sonrası:

Olayı anlatan öğrencilerden Yunus Emre Benek (26), amaçlarının son yıllarda gözlemlenen su kıtlığına dikkat çekmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Benek, grup olarak piknik yaptıktan sonra çıkış kapısının kilitli olduğunu belirlediklerini, girişte kapının açık olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Benek, bariyeri kaldırırken kaynak yerinin kopması sonrası kendilerine 'kamu malına zarar vermekle' suçlamalarında bulunulduğunu belirtti ve tamir teklifinde bulunduklarını söyledi. Tartışma sırasında hakaret ve tehdide maruz kaldıklarını, kendisine 'seni buraya gömerim' gibi ifadeler kullanıldığını iddia etti. Benek ayrıca, arbedede kaska vuruş sonucu darp olduğunu ancak ciddi bir yaralanma olmadığı için şikayetçi olmadığını kaydetti.

Olay, kamuya ait olduğu belirtilen mesire alanında gerçekleştiği için taraflar yetkililerden müdahale beklediklerini dile getirdi. Habere yansıyan bilgiye göre, herhangi bir resmi şikayet ya da dava süreci başlatılmadı; yaşanan gerginlik sonrası iki taraf birbirinden uzaklaştı.

İlgili kurumların ve işletme temsilcilerinin olaya ilişkin resmi açıklamaları habere ulaşılıncaya kadar bekleniyor. Olay, saha güvenliği, kamuya açık alanların yönetimi ve etkinliklerde iletişim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

YUNUS EMRE BENEK AÇIKLAMA YAPTI