Zamanında müdahale büyümeyi önledi: Bozüyük'te otluk yangını kontrol altına alındı

olayın seyri:

Bozüyük ilçesinde Tekke Mahallesi mevkii Söğüt Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Yangın kısa sürede fark edilerek yetkililere bildirildi.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 personel ile itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın hızla kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve olayla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

BİLECİK’İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OTLUK YANGINI EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.