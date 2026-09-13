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Zamanında müdahale büyümeyi önledi: Bozüyük'te otluk yangını kontrol altına alındı

Tekke Mahallesi Söğüt Yolu'nda çıkan otluk yangını, 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 personelin müdahalesiyle söndürüldü; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zamanında müdahale büyümeyi önledi: Bozüyük'te otluk yangını kontrol altına alındı

olayın seyri:

Bozüyük ilçesinde Tekke Mahallesi mevkii Söğüt Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Yangın kısa sürede fark edilerek yetkililere bildirildi.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 personel ile itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın hızla kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma:

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve olayla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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