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İzmir'de 'Ailem Güvende' soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonunda, sosyal medya üzerinden müstehcenlik ve fuhşa teşvik iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İzmir'de 'Ailem Güvende' soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 16 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada, toplumun huzurunu bozduğuna ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak suç işlediğine yönelik değerlendirmeler sonucu inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında paylaşımlarla ilgili olarak 'müstehcenlik' ile 'fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlamaları değerlendirildi.

Şüpheli tespit ve yakalama işlemleri:

Soruşturma sürecinde toplam 24 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerin ilçe dağılımı şu şekilde kaydedildi: Konak 12, Buca 5, Karşıyaka 3, Bornova 2, Karabağlar 1 ve Menemen 1.

Hukuki sürece uygun olarak gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve yakalama faaliyetlerinde 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 8 şüphelinin ise firari olduğu belirtilirken, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İlerleyen süreç:

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre adli işlemler yürütülecek ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili savcılık değerlendirmesi sonucu sonraki adımlar belirlenecek. Yetkililer, sosyal medya ve benzeri platformlarda suç oluşturan faaliyetlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

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İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonu: 16 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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