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Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü

Eskişehir'de 112'de görev yapan Paramedik Harun Özkan, sahadaki acil müdahalelerle eş zamanlı eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü

saha görevleri ve afet deneyimleri:

Eskişehir merkezli olarak aktif görev yapan Paramedik Harun Özkan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hem doğrudan hastaya müdahale ediyor hem de saha deneyimini eğitim ve bilimsel çalışmalara taşımayı sürdürüyor. Mesleğinin ilk 3 yılını acil tıp teknisyeni, sonraki 13 yılını ise ilk ve acil yardım teknisyeni olarak geçiren Özkan, toplamda 16 yıldır alandaki hizmetini devam ettiriyor.

Özkan, afet görevlendirmelerinin kendisi için en zorlayıcı görevler olduğuna dikkat çekiyor: "Beni en çok zorlayan afetlerde görev almak. Çünkü sadece işin fiziksel kısmı değil, psikolojik olarak da üzerimizde büyük bir yük olmakta." Suriye İç Savaşı kapsamında sınırda yürütülen insani yardım görevleri gibi farklı saha tecrübeleri, hem lojistik hem de psikososyal açıdan ekipler üzerinde ağır sorumluluklar bırakıyor.

Hizmet sunarken karşılaşılan coğrafi ve demografik farklılıklar, bilinmeyen ortamlar ve iklim koşulları ekiplerin müdahale kapasitesini doğrudan etkiliyor. Özkan, bu koşullar içinde en kritik sınırın zaman olduğunu vurguluyor: "Zaman faktörü bizim için en önemli kısıttır. Mesleğimizin en zor yanı zamanla yarışmaktır."

eğitim, yayın ve uluslararası katılımlar:

Özkan saha pratiğini, eğitim, yayıncılık ve proje çalışmalarıyla dengeliyor. Son 13 yıldır Sağlık Bakanlığı’nın acil modülleri eğitmeni olan Özkan, üniversitelerde de görev yaptı; kongre, sempozyum ve panellerde düzenli olarak yer alıyor. Mesleki gelişime katkı veren eğitimlerde rol alırken, acil müdahale akış şemalarının güncellenmesi ve modül içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev aldı.

Uluslararası gözlemlerine dayanarak ülke eğitimlerinin niteliğini değerlendiren Özkan, Türkiye’deki modül eğitimlerinin "dünya standardında, hatta dünya standardından daha iyi" olduğunu belirtiyor. Bu değerlendirmesinde Avrupa uygulamalarından, özellikle Alp coğrafyasında sık kullanılan helikopter ambulans sistemlerinden bahsediyor ve Türkiye’de de primer vakalarda helikopter, uçak veya deniz ambulansı gibi farklı platformların etkin şekilde kullanıldığını aktarıyor.

Ayrıca Özkan, tıbbi gerilim türünde kaleme aldığı 3 roman ile sahadaki deneyimini edebi bir dille de paylaşarak mesleki iletişime farklı bir boyut kazandırıyor. Eğitim ve yayın çalışmaları sayesinde teorik bilgilerin klinik uygulamalarla entegrasyonunu savunuyor ve yeni resüsitasyon yaklaşımlarının saha uygulamalarına aktarılması için aktif rol üstleniyor.

mesleki bakış, zorluklar ve teşekkür:

Özkan mesleğini büyük bir adanmışlıkla sürdürüyor: "Mesleğimi seviyorum, 16 yıldır aynı özveriyle işimi yapmaya gayret ediyorum." Bununla birlikte, mesleğin gerektirdiği disiplin ve sorumluluğun, kişisel motivasyondan bağımsız olarak sürekli korunması gerektiğini vurguluyor. Mobilize ekiplerle bilinmeyen ortamlarda yapılan müdahalelerin getirdiği zorluklar; ekipman, zaman ve çevresel faktörlerle birleştiğinde, müdahalenin doğrudan hayat kurtarıcı etkisini ortaya koyuyor.

Özkan, çalışmalarına verdiği desteğe dikkat çekerek, kendisine bu fırsatları sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimine teşekkürlerini iletiyor. Mesleki bilgi paylaşımını; eğitimler, seminerler ve ulusal ile uluslararası projeler aracılığıyla sürdürmeyi hedefliyor ve saha uygulamalarıyla eğitimi birbirine bağlamanın acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın anahtarı olduğunu savunuyor.

PARAMEDİK HARUN ÖZKAN

PARAMEDİK HARUN ÖZKAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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