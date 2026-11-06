Zara'da coşku: dünya ikincisi Yüksel Sarıçiçek memleketine döndü

Zara'ya dönüş ve kutlama

Sivaslı milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki başarısının ardından memleketi Zara'ya döndü. Grekoromen stil 82 kiloda ülkesine gümüş madalya kazandıran Sarıçiçek, şampiyonada Türkiye'nin elde ettiği tek madalyanın sahibi oldu ve ilçe protokolü ile vatandaşların katıldığı törenle karşılandı.

yolculuk ve maç sonuçları:

Sarıçiçek organizasyonda ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang'ı 7-5 yenerek ritmini buldu. Çeyrek finalde Katar temsilcisi Shahin Eidimohammad Badaghimofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise 77 kiloda iki dünya şampiyonluğu ve olimpiyat dereceleri bulunan Kırgız rakip Akzhol Makhmudov'u 6-0 mağlup ederek finale çıktı.

Finalde karşılaştığı İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani'e 7-1'lik skorla yenilen Sarıçiçek, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Bu sonuçla Türkiye, şampiyonada tek madalyasını Sarıçiçek sayesinde kazanmış oldu.

karşılama töreni ve değerlendirmeler:

Zara'daki karşılamada duygularını paylaşan milli sporcu, "İlçemizde bu şekilde karşılanmak gerçekten çok gurur verici. Hepinize çok teşekkür ederim. Madalya aldım ve çok mutluyum ama duygularımı asıl yaşadığım yer ilçemizdir. Her şeyin başladığı yerde bu şekilde karşılanmak beni çok mutlu etti. İnşallah sizlerin desteğiyile bu başarılarımın devamı gelmeye devam edecek" dedi.

Antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkanı ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olan Hamza Ergüt de sporcusunu kutladı: "Bir tohum ekiyorsunuz ve bu tohum yıllar sonra fidan haline geliyor ve meyve veriyor. Yüksel Sarıçiçek küçüklüğünden beri Zara’da yetişerek kulübe gitti. Avrupa’da, U23’te ve yıldızlarda madalyamız oldu ama büyüklerde ilk defa madalya aldık. Kendisini başarısından dolayı kutluyorum."

Genel değerlendirmede, Sarıçiçek'in performansı hem ilçede hem de federasyon çevrelerinde olumlu karşılandı; elde edilen gümüş madalya, genç güreşçi için yeni hedeflerin ve destek taleplerinin de konuşulmasına yol açtı.

KAZAKİSTAN'DA DÜZENLENEN 2026 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA İKİNCİ OLAN VE ŞAMPİYONADA TÜRKİYE’YE TEK MADALYASINI KAZANDIRAN MİLLİ GÜREŞÇİ YÜKSEL SARIÇİÇEK MEMLEKETİ ZARA’DA COŞKUYLA KARŞILANDI.