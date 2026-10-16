Zemin katı su altında kalan kilis apartmanında sakinlerin çözüm bekleyişi

Zemin katı suyla dolan apartmanda belirsizlik ve endişe

Kilis'te bir apartmanın zemininde geçen yıl şubat ayından bu yana süren su birikmesi, bina sakinlerinin gündemini uzun süre meşgul ediyor. Vatandaşlar, binanın temeli ve kolonlarının su içerisinde kaldığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

Sakinlerin gözlemleri ve talepleri:

Apartman sakinlerinden Mehmet Vakıf Ağırtaş, binanın zeminindeki alanın yaklaşık 200 metrekare olduğunu ve bölgede biriken suyun miktarını 200 ton civarında tahmin ettiklerini söyledi. Ağırtaş, kar yağdığı geçen yıl şubat ayında su yüksekliğinin bir metreyi aştığını ve kolonların suyun içinde kaldığını aktardı. Belediye ekiplerinin çağrılması sonucu üç dalgıçla suyun tahliye edildiğini, ancak birkaç gün sonra aynı su birikintisiyle yeniden karşılaştıklarını ifade etti.

Ağırtaş ayrıca, binada daha önce böyle bir sorun yaşanmadığını, kendisinin yaklaşık beş yıldır; bazı komşularının ise 15-20 yıldır aynı yerde ikamet ettiğini vurgulayarak, sorunun FRIT-2 projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve boru değişikliklerinden sonra başladığını söyledi.

Yetkililerle iletişim ve yapılan tespitler:

Sakinlerin belediyeye yaptığı başvurular üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeden su numunesi aldığı ve inceleme sonucunda suyun belediye şebekesine ait olmadığı, kaynak suyu karakteri taşıdığı bildirildi. Ağırtaş, konuyu Fen İşleri Müdürlüğü'ne, belediye başkan yardımcısına ve belediye başkanına ilettiklerini belirtti ve kalıcı müdahale talep etti.

Vatandaşlar, esnafın kazı yapılması halinde iş yerlerinin zarar görebileceği endişesini dile getirdiğini, ancak aynı zamanda binada 12 dairede yaşayanların güvenliğinin göz ardı edilemeyeceğini savunuyor. Sakinler işyerleri ile konut güvenliği arasında denge kurulmasını ve soruna net bir çözüm getirilmesini istiyor.

Risk algısı ve beklentiler:

Binada uzun yıllardır yaşayan diğer sakinler de hem maddi hem manevi kaygılar yaşadıklarını belirtiyor. İstanbul'da bir binanın çökmesine ilişkin görüntülerin ardından endişelerin arttığını söyleyen Ağırtaş, durumun birebir aynı olmadığını ifade etmekle birlikte, temel ve kolonlarda uzun süreli su varlığının yarattığı belirsizlikten kaygı duyduklarını aktardı.

Ayrıca, zemin kat giriş kapısının geçmiş çalışmalardan dolayı sürekli açık kaldığını, suyla dolu alanlar nedeniyle hangi bölgelerin kuru olduğunun belirsizleştiğini ve içeri adım atıldığında yaklaşık 20 metre derinliğindeki su dolu kuyunun bulunduğu alan nedeniyle tehlikeyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Sakinlerin ortak talebi, yetkililerin durumu yerinde değerlendirmesi, riskin net olarak belirlenmesi ve yapısal güvenliği sağlayacak kalıcı teknik müdahalelerin ivedilikle planlanıp uygulanması yönünde.

KİLİS'TE BİR APARTMANIN ZEMİNİNDE YAŞANAN SU BİRİKMESİ BİNA SAKİNLERİNİ TEDİRGİN EDİYOR.