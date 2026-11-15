Zeytinburnu Litros Yolu'ndaki 2'nci matbaacılar sitesi'nde yangın kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve olay yerindeki ilk müdahale:

Yangın, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu'ndaki 2'nci Matbaacılar Sitesinde başladı. Siteden yükselen yoğun dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

sevk ve güvenlik önlemleri:

İhbarın ardından gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına doğrudan müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

son durum ve çalışmalar:

İtfaiye ve polis ekipleri, bölgedeki soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve henüz kesin bir zarar tespitinin açıklanmadığını belirtti. Can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi vatandaşlara iletildi.

Zeytinburnu’nda bulunan 2'nci Matbaacılar Sitesi’nde yangın