Dolar 49,9461 +0,07%
Euro 55,9913 +0,38%
Bist 10.939,33 -2,03%
Altın Gram 6.426,11 -0,73%
EUR/USD 1,1206 +0,22%
Brent Petrol 112,89 +1,89%
--°

Zeytinburnu’nda eş zamanlı operasyonla altı şüpheli yakalandı

Zeytinburnu’da 24-25 Ekim’deki iki silahlı olayla bağlantılı eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı; bir ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu’nda eş zamanlı operasyonla altı şüpheli yakalandı

Zeytinburnu’nda operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim’de Kazlıçeşme Mahallesi’nde bir spor salonu önünde silahla ateş açılması ve 25 Ekim’de Yeşiltepe Mahallesi’nde çıkan kavga sırasında karşılıklı ateş edilerek çevrede maddi hasar oluşması olaylarına ilişkin geniş çaplı soruşturma yürüttü. Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olaylara karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

eş zamanlı baskınlarda yakalananlar:

Belirlenen adreslere 28 Ekim’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, Y.K.’nin ikametinde 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

yasal süreç ve soruşturmanın yönü:

Adliyeye çıkarılan 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi. Olayda maddi hasar oluştuğu kaydedilirken, emniyet birimleri soruşturmayı sürdürüyor; kamera kayıtları ve saha çalışmaları delil toplama sürecinde belirleyici unsur olarak öne çıktı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin ve delil tespit yöntemlerinin önemine işaret etti.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA İKİ AYRI SİLAHLI OLAYA İLİŞKİN DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 6...

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA İKİ AYRI SİLAHLI OLAYA İLİŞKİN DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ARAMALARDA RUHSATSIZ TABANCA VE 13 FİŞEK ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şarampole devrilen otomobilde üç kişi yaralandı, kaza Kızıltepe'de
images

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok
images

Butan'da Shintaphu gölü taşması sonrası Gasa'da sel altyapıya zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tır şoförlerinin önündeki Schengen engeli: UND'den Avrupa'ya çözüm çağrısı

Sağlıkta üreten vizyon: yerli cihaz ve ilaçlarla küresel pazara

Aksu zabıtasının savunma hazırlığı güçlendirildi: biber gazı eğitiminde uygulamalı tatbikat

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek