Zeytinburnu’nda eş zamanlı operasyonla altı şüpheli yakalandı

Zeytinburnu’nda operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim’de Kazlıçeşme Mahallesi’nde bir spor salonu önünde silahla ateş açılması ve 25 Ekim’de Yeşiltepe Mahallesi’nde çıkan kavga sırasında karşılıklı ateş edilerek çevrede maddi hasar oluşması olaylarına ilişkin geniş çaplı soruşturma yürüttü. Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olaylara karıştığı tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

eş zamanlı baskınlarda yakalananlar:

Belirlenen adreslere 28 Ekim’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, Y.K.’nin ikametinde 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

yasal süreç ve soruşturmanın yönü:

Adliyeye çıkarılan 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi. Olayda maddi hasar oluştuğu kaydedilirken, emniyet birimleri soruşturmayı sürdürüyor; kamera kayıtları ve saha çalışmaları delil toplama sürecinde belirleyici unsur olarak öne çıktı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin ve delil tespit yöntemlerinin önemine işaret etti.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA İKİ AYRI SİLAHLI OLAYA İLİŞKİN DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ARAMALARDA RUHSATSIZ TABANCA VE 13 FİŞEK ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.