Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Polisevi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda gelen konukları karşıladı. Karşılama töreninin ardından Vali Hacıbektaşoğlu davetlilere hitap ederek kutlama mesajı verdi.

Valinin selamı ve ilçelere vurgusu:

Konuşmasına misafirleri selamlayarak başlayan Hacıbektaşoğlu, tüm kentin ve çalışanların bayramını tebrik etti. Vali Hacıbektaşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda belki her birinizi ismen anmak isterim, atladığım varsa kusura bakmasın. Buraya gelen siz misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak bütün Zonguldak; Ereğli, Alaplı, Kozlu, Kilimli, Gökçebey, Çaycuma, Devrek, bütün beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz, bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Ve bütün Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bütün herkesin bayramını kutluyorum, çalışma arkadaşlarımın bayramını kutluyorum."

Göreve devam eden personele teşekkür:

Hacıbektaşoğlu, bayramlarda görev başında olan kamu çalışanlarını özel olarak andı ve onlara teşekkür etti: "Tabii biz bu bayramları yaparken şu anda bizim güvenliğimizi sağlayanlar, bizim hastanelerde hastalarımıza bakanlar, yaralılarımıza bakanlar, güvenlik görevlilerimiz, itfaiyemiz, 112’de nöbetteki arkadaşlarımız, acil çağrılara müdahale eden arkadaşlarımız, nöbette bekleyen tüm arkadaşlarıma ayrıca bayramlarını tebrik ediyorum, huzurunda onlara da anmak istiyorum."

Cumhuriyetin kuruluş temellerine ve gelinen noktaya da değinen Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın önemine dikkat çekti: "Bugün hep beraber Cumhuriyet Bayramı’mızın 103’üncü yılını idrak ettik, kutluyoruz. İnşallah tabii çok güçlü temeller üzerinde, Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. 103 senede çok büyük badirelerle ama hep Türk Milleti olarak çok çalışarak, didinerek bugünlere geldik. Ve geldiğimiz 103’üncü yılda Türkiye Cumhuriyeti, Allah’ın izniyle en güçlü zamanını yaşamaktadır. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda, ikinci yüzyılda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha büyük başarılara hep beraber koşacağız."

Konuşmasını Zonguldak’ın ekonomik rolüne ilişkin değerlendirmelerle sürdüren Hacıbektaşoğlu, kentin madencilik ve sanayi geçmişine vurgu yaptı: "Zonguldak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana madencilerimiz, maden şehrimiz çok büyük katkıları olmuştur. Türkiye ekonomisinin, Türkiye sanayisinin dinamosu olmuştur. İnşallah gaz, doğal gazın keşfiyle yine enerji üretimiyle, yine demir çelik üretimiyle, bütün üretim dallarında yine Türkiye ekonomisinin, Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti hedeflerine yürüyecektir, Zonguldak da yürüyecektir. Allah nice yıllara sağlıkla hepinizi, hepimizi eriştirsin. Nice 103’üncü yılları milletimiz, devletimiz kutlasın. Kıyamete kadar bayrağımız, sancağımız devam etsin inşallah. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun."

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, POLİSEVİ'NDE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONUNDA DAVETLİLERE HİTAP ETTİ.